Şahan Gökbakar’ın Kastamonu’daki evi nerede?

Şahan Gökbakar, Marmaris'teki yangınlarda kendini paraladı. Ekiplerle birlikte hem yangın söndürme çalışmalarına katıldı, hem de sosyal medyadan yaptığı yayınlarla farkındalık yaratıp, rehberlik etti.
Gelin görün ki, "Şahan'ın orada evi olmasa bu işlere kalkışmazdı" diyenler çıktı. Birincisi, insanın yuvasını savunması kadar insani bir refleks olamaz.
İkincisi, Şahan sadece evinin çevresini değil, kilometrelerce ötedeki dağ tepe her yeri savundu.
Şimdiiiii... Şahan'ı durduk yere gömenlere soruyorum: Bu arkadaş, sel felaketi yaşanan yerlere kamyon dolusu yardım malzemesi gönderdi. Peki Şahan'ın Kastamonu'daki evi nerede, gösterebilir misiniz?