Haberler Günaydın Haberleri Şahan Gökbakar'ın Kastamonu'daki evi nerede?
Giriş Tarihi: 18.8.2021 09:21 Son Güncelleme: 18.8.2021 09:36

Şahan Gökbakar'ın Kastamonu'daki evi nerede?

Şahan Gökbakar’ın Kastamonu’daki evi nerede?

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Marmaris yangını sırasında yaptığı canlı yayınlarla dikkat çekmişti. Marmaris’in Selimiye Mahallesi’nde evi bulunan sanatçı Şahan Gökbakar, 8 gün boyunca sosyal medya üzerinden paylaşım yapmış ve bölgeye hava desteği istemişti. Gökbakar’ın bu çağrısı özellikle sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı. Ancak sosyal medyada "Şahan'ın orada evi olmasa bu işlere kalkışmazdı" diyenler çıktı. GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ, konuyu köşesine taşıdı...

Şahan Gökbakar, Marmaris'teki yangınlarda kendini paraladı. Ekiplerle birlikte hem yangın söndürme çalışmalarına katıldı, hem de sosyal medyadan yaptığı yayınlarla farkındalık yaratıp, rehberlik etti.

Gelin görün ki, "Şahan'ın orada evi olmasa bu işlere kalkışmazdı" diyenler çıktı. Birincisi, insanın yuvasını savunması kadar insani bir refleks olamaz.

İkincisi, Şahan sadece evinin çevresini değil, kilometrelerce ötedeki dağ tepe her yeri savundu.

Şimdiiiii... Şahan'ı durduk yere gömenlere soruyorum: Bu arkadaş, sel felaketi yaşanan yerlere kamyon dolusu yardım malzemesi gönderdi. Peki Şahan'ın Kastamonu'daki evi nerede, gösterebilir misiniz?

ARKADAŞINA GÖNDER
Şahan Gökbakar'ın Kastamonu'daki evi nerede?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA