Skandalları bitmeyen şarkı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli bakın ne dedi!

Geçtiğimiz hafta Caddebostan'da meydana gelen skandal olaya adı karışan genç şarkıcı Irmak Arıcı son yaptığıyla yine eleştirilerin odağı olmuştu.
Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücü Recep Karaaslan'a hakaretler yağdırarak suratına defalarca tükürmüştü. Recep Karaaslan'ın videoya aldığı olay sonrası genç şarkıcı Irmak Arıcı büyük tepki çekmişti.
Ünlü Şarkıcı Irmak Arıcı'nın erkek sürücüye tükürdüğü video sosyal medyada olay oldu!
"Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen ve Karaaslan'ın kolunu sıkan Irmak Arıcı son olarak bir mekanda sahne almıştı.
Irmak Arıcı bu kez de şarkı söylemek yerine sahnede dakikalarca ayakta durmuştu. Onu dinlemeye gelenleri umursamayan Irmak Arıcı'nın mana verilemeyen hareketi sonrası sahneden indirildiği iddia edilmişti.
Irmak Arıcı'dan bir olay hareket daha! Sahnede şarkı söylemek yerine bakın ne yaptı | Video
Irmak Arıcı'ya sosyal medyada "Ne işine, ne dinleyicisine saygısız var, yazık", "Kariyerini daha başındayken bitirdi" yorumları yağmıştı.
Mustafa Ceceli önceki akşam Dilan Polat'ın doğum günü partisine katıldı. Ceceli, "Mühür" şarkısında düet yaptığı Irmak Arıcı'nın karıştığı olay hakkında da konuştu.
Şarkıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tüküren Arıcı için şöyle dedi:
"Yaptığı hareketin ne kadar yanlış olduğunu eminim ki kendisi de zaten biliyor. Yaptığı şeyi savunmuyorum, savunulacak bir tarafı yok. Onun da bunu aşması için müziği kullanması gerekir. Zamanla bunu aşacağını düşünüyorum."