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Giriş Tarihi: 18.8.2021 18:18 Son Güncelleme: 18.8.2021 18:31

Ünlü futbolcu Recep Niyaz’ı yıkan haber! Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz bebeğini kaybetti!

İHA
Ünlü futbolcu Recep Niyaz’ı yıkan haber! Recep Niyaz’ın eşi Betül Niyaz bebeğini kaybetti!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde forma giyen Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz, yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle doğmamış bebeğini kaybetti. İşte ayrıntılar...

Gaziantep Futbol Kulübünün yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Recep Niyaz, doğmamış çocuğunu kaybetti. Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz, yakalandığı Covid-19 hastalığı sonrası karnındaki bebeğini kaybetti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinin resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı.

"KARANTİNA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Recep Niyaz'ın biricik eşi Betül Niyaz'ın yakalandığı Covid-19 hastalığının ardından dünyaya gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Betül Niyaz'ın sağlık durumu iyi yönde ilerlemekte olup ve evde karantina süreci devam etmektedir. Futbolcumuz Recep Niyaz ve ailesine en içten duygularımızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, eşi Betül Niyaz'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Ünlü futbolcu Recep Niyaz’ı yıkan haber! Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz bebeğini kaybetti!
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