Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’dan hayranlarına müjde! Ajda Pekkan’ın yeni albümü ay sonunda hazır!

Bir süredir sahnelerden uzak olan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, hayranları ile buluştu. Önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki bir restoranda sahne alan Pekkan, pandemi sürecini stüdyoda geçirdiğini açıkladı.
SPOR TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI
Sevenlerinin karşısına beyaz gömlek blue jean pantolon ile çıkan Süperstar, sportif tarzıyla büyük beğeni topladı.
"BU AY SONUNDA ALBÜMÜM ÇIKIYOR"
Pandemi döneminde bütün zamanını stüdyoda geçirdiğini söyleyen Pekkan, "Bu ay sonu albümüm çıkıyor. Çok yoğun bir şekilde çalıştım, bu yaz daha denize bile girmedim ama olsun sizin için feda olsun her şey canlarımsınız" sözleriyle müzikseverlerden büyük alkış aldı.
ÜÇ SAATLİK MUHTEŞEM PERFORMANS
Kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte yaklaşık üç saat muhteşem bir performans sergileyen Ajda Pekkan, konserini 'Yakar Geçerim' şarkısıyla noktaladı.