Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'dan hayranlarına müjde! Ajda Pekkan'ın yeni albümü ay sonunda hazır!
Giriş Tarihi: 18.8.2021 22:33 Son Güncelleme: 18.8.2021 22:48

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'dan hayranlarına müjde! Ajda Pekkan'ın yeni albümü ay sonunda hazır!

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’dan hayranlarına müjde! Ajda Pekkan’ın yeni albümü ay sonunda hazır!

Bir süredir sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde Bodrum Yalıkavak'ta bir restoranda sahneye çıktı. Hayranlarıyla buluşan Ajda Pekkan, sportif tarzıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı 3 saatlik performansıyla da büyük beğeni topladı. Ajda Pekkan burada bir de sevenlerine müjde verdi. Ünlü şarkıcı, "Bu ay sonu albümüm çıkıyor. Çok yoğun bir şekilde çalıştım, bu yaz daha denize bile girmedim ama olsun sizin için feda olsun her şey canlarımsınız" diye konuştu. İşte detaylar...

Bir süredir sahnelerden uzak olan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, hayranları ile buluştu. Önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki bir restoranda sahne alan Pekkan, pandemi sürecini stüdyoda geçirdiğini açıkladı.

SPOR TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI

Sevenlerinin karşısına beyaz gömlek blue jean pantolon ile çıkan Süperstar, sportif tarzıyla büyük beğeni topladı.

"BU AY SONUNDA ALBÜMÜM ÇIKIYOR"

Pandemi döneminde bütün zamanını stüdyoda geçirdiğini söyleyen Pekkan, "Bu ay sonu albümüm çıkıyor. Çok yoğun bir şekilde çalıştım, bu yaz daha denize bile girmedim ama olsun sizin için feda olsun her şey canlarımsınız" sözleriyle müzikseverlerden büyük alkış aldı.

ÜÇ SAATLİK MUHTEŞEM PERFORMANS

Kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte yaklaşık üç saat muhteşem bir performans sergileyen Ajda Pekkan, konserini 'Yakar Geçerim' şarkısıyla noktaladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'dan hayranlarına müjde! Ajda Pekkan'ın yeni albümü ay sonunda hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA