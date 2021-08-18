Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’dan hayranlarına müjde! Ajda Pekkan’ın yeni albümü ay sonunda hazır!

"BU AY SONUNDA ALBÜMÜM ÇIKIYOR"

Pandemi döneminde bütün zamanını stüdyoda geçirdiğini söyleyen Pekkan, "Bu ay sonu albümüm çıkıyor. Çok yoğun bir şekilde çalıştım, bu yaz daha denize bile girmedim ama olsun sizin için feda olsun her şey canlarımsınız" sözleriyle müzikseverlerden büyük alkış aldı.