Ünlü şarkıcı Alişan’ın Kıbrıs dönüşü durağı yine orası oldu! İşte Alişan’ın uğradığı ilk adres!

Ünlü şarkıcı Alişan, kısa bir süre önce kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsıldı. Bu vefatın hemen ardından ise ünlü şarkıcı, kuzeni Ozan Ebcin'in ölümüyle ikinci kez büyük bir üzüntü yaşadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI

14 Ağustos'ta konser veren Alişan, konser sırasında yaşadığı acıyı sevenleriyle paylaşarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Alişan'dan gözyaşlarıyla duygusal mesaj! Kardeşinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıktı | Video