Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı Alişan’ın Kıbrıs dönüşü durağı yine orası oldu! İşte Alişan’ın uğradığı ilk adres!
Giriş Tarihi: 18.8.2021 21:38 Son Güncelleme: 18.8.2021 22:04

Ünlü şarkıcı Alişan’ın Kıbrıs dönüşü durağı yine orası oldu! İşte Alişan’ın uğradığı ilk adres!

Ünlü şarkıcı Alişan’ın Kıbrıs dönüşü durağı yine orası oldu! İşte Alişan’ın uğradığı ilk adres!

Geçtiğimiz ay hem kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle, hem de bu kaybın yanı sıra kuzeni Ozan Ebcin’i de talihsiz bir kaza sonucu kaybeden ünlü şarkıcı Alişan’ın acısı henüz taze… 14 Ağustos’ta Kıbrıs’ta konser veren Alişan, konser sırasında gözyaşlarına hakim olamamış ve herkesi üzmüştü. Ünlü şarkıcının Kıbrıs dönüşü ilk durağı ise yine kardeşinin mezarı oldu. İşte Alişan’ın ziyaretinden ilk görüntüler!

Ünlü şarkıcı Alişan, kısa bir süre önce kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsıldı. Bu vefatın hemen ardından ise ünlü şarkıcı, kuzeni Ozan Ebcin'in ölümüyle ikinci kez büyük bir üzüntü yaşadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI

14 Ağustos'ta konser veren Alişan, konser sırasında yaşadığı acıyı sevenleriyle paylaşarak gözyaşlarına hakim olamadı.

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KARDEŞİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Ünlü şarkıcı İstanbul'a döner dönmez ise kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarını ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Büyük üzüntü ile sarsılan Alişan kardeşinin mezarını düzeltip çiçekler ektirdi. Ünlü şarkıcı kardeşinin mezarında çektirdiği fotoğrafı ise sosyal medyada paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Alişan’ın Kıbrıs dönüşü durağı yine orası oldu! İşte Alişan’ın uğradığı ilk adres!
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