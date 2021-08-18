Ünlü şarkıcı Alişan’ın Kıbrıs dönüşü durağı yine orası oldu! İşte Alişan’ın uğradığı ilk adres!

Ünlü şarkıcı Alişan, kısa bir süre önce kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsıldı. Bu vefatın hemen ardından ise ünlü şarkıcı, kuzeni Ozan Ebcin'in ölümüyle ikinci kez büyük bir üzüntü yaşadı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI
14 Ağustos'ta konser veren Alişan, konser sırasında yaşadığı acıyı sevenleriyle paylaşarak gözyaşlarına hakim olamadı.
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KARDEŞİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Ünlü şarkıcı İstanbul'a döner dönmez ise kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarını ziyaret etti.
SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI
Büyük üzüntü ile sarsılan Alişan kardeşinin mezarını düzeltip çiçekler ektirdi. Ünlü şarkıcı kardeşinin mezarında çektirdiği fotoğrafı ise sosyal medyada paylaştı.
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