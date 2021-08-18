Ünlü şarkıcı İrem Derici ile Cem Belevi aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı!

Şarkıcı İrem Derici'nin meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Derici'den bu iddialara yanıt geldi. Ünlü sanatçı ayrıca yaz bitmeden bir skandal yapacağını söyledi.
Şarkıcı İrem Derici ile Cem Belevi'nin Bodrum'da baş başa tatil yaptığı ve aşk yaşadıkları iddia edilmişti.
Derici, çıkan aşk iddialarına yanıt verdi. Şarkıcı, önceki gün yakın dostu Mustafa Ceceli ile birlikte Baltalimanı'nda bir mekânda görüntülendi. Estetisyen Dilan Polat'ın doğum gününe katılan Derici, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Hürriyet'in haberine göre; Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı, birlikte tatile gittikleri iddialarına yanıt verdi.
8 yıllık arkadaşımla tatile gitmem tuhaf bir şey mi? Biz arkadaşız. Yeni bir şey olursa söylerim yani. Yaz bitmeden skandal yaratmak istiyorum.
Özledim, skandal özledim. Skandal dediğinde aklına ben gelmiyor muyum? Bugün yok ama yaz bitmeden skandal yapacağım.