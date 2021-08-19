Giriş Tarihi: 19.8.2021 10:49Son Güncelleme: 19.8.2021 11:02
50 Cent'in yapımcılığını üstlendiği ''Black Mafia Family'' kadrosuna dahil olan ünlü isim kim?
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Curtis James Jackson III, sahne adıyla 50 Cent 46 yaşında olan ünlü rapci zamanına damga vurmuştu. Şimdi yapımcılığa soyunan 50 Cent'in filminde olan ünlü isimler çok konuşulacak. İşte hayranlarının sabırsızlıkla beklediği filmin kadrosu...
İşte hayranların sabırsızlıkla beklediği filme dahil olan o ünlü isimler.
Snoop Dogg
Eminem
Myles Truitt
Ajiona Alexus
Alani Anthony
Wood Harris
Michole Briana White
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50 Cent'in yapımcılığını üstlendiği ''Black Mafia Family'' kadrosuna dahil olan ünlü isim kim?