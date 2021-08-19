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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Boğaz’a karşı ünlüler geçidi

Boğaz’a karşı ünlüler geçidi
CVK Park Bosphorus Hotel'in bünyesinde bulunan ve yeni sezonu yepyeni bir ambiyansla karşılayan Hezarfen Lounge&Bar, Boğaz'a nazır konumuyla fark yaratıyor. Şehir ve iş stresinden uzaklaşmak, güzel lezzetler, keyifli içecekler eşliğinde kısa molalar ile nefes almak isteyenlerin buluşma noktasında ağustos sonuna kadar 21:30-23:30 arası, her çarşamba Yasemin Mana Trio, her perşembe Banu Karaca, her cuma Ebru Selvikavak ve Ercüment Vural, her cumartesi de Selen Görgüzel şarkılarıyla Hezarfen Lounge&Bar'da sahne alıyor.
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Boğaz’a karşı ünlüler geçidi
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