Boğaz’a karşı ünlüler geçidi

CVK Park Bosphorus Hotel
'in bünyesinde bulunan ve yeni sezonu yepyeni bir ambiyansla karşılayan Hezarfen Lounge&Bar, Boğaz'a nazır konumuyla fark yaratıyor. Şehir ve iş stresinden uzaklaşmak, güzel lezzetler, keyifli içecekler eşliğinde kısa molalar ile nefes almak isteyenlerin buluşma noktasında ağustos sonuna kadar 21:30-23:30 arası, her çarşamba Yasemin Mana Trio, her perşembe Banu Karaca
, her cuma Ebru Selvikavak
ve Ercüment Vural
, her cumartesi de Selen Görgüzel
şarkılarıyla Hezarfen Lounge&Bar'da sahne alıyor.