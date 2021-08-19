Düğün şarkıları albümde buluştu

HALK müziğinin sevilen sanatçısı Züleyha Ortak
, geçtiğimiz günlerde 'Gelin Kınası 2' albümünü müzikseverlerle buluşturdu... 'Gelin Kınası 1' albümünü ilk kez 2014 yılında piyasaya çıkaran Ortak'ın 'Gelin Kınası 2' albümü, düğünlerde ve kınalarda çalınan şarkılardan oluşuyor. Ortak, albümde yer alan şarkıları Kürtçe, Zazaca
, Ermenice
, Arapça
dillerinde de seslendirerek geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Züleyha, 'Gelin Kınası 2'de yer alan 'Kınayı Yakmışlar Geline
'nin klibinde gelin olup eline kına yaktırdı.