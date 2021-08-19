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Giriş Tarihi: 19.8.2021

Düğün şarkıları albümde buluştu

Düğün şarkıları albümde buluştu
HALK müziğinin sevilen sanatçısı Züleyha Ortak, geçtiğimiz günlerde 'Gelin Kınası 2' albümünü müzikseverlerle buluşturdu... 'Gelin Kınası 1' albümünü ilk kez 2014 yılında piyasaya çıkaran Ortak'ın 'Gelin Kınası 2' albümü, düğünlerde ve kınalarda çalınan şarkılardan oluşuyor. Ortak, albümde yer alan şarkıları Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Arapça dillerinde de seslendirerek geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Züleyha, 'Gelin Kınası 2'de yer alan 'Kınayı Yakmışlar Geline'nin klibinde gelin olup eline kına yaktırdı.
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Düğün şarkıları albümde buluştu
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