Fi, Çi, Pi dosyası bilirkişiye gitti

Fi, Çi, Pi kitap serisinin yazarı Azra Kohen
, 2014'te anlaşma yaptığı Destek Yayınları
'na, kendisine eksik telif ödemesi yapıldığı ve kitaplarında hatalı bandrol kullanıldığı için bin 919 liralık tazminat davası açtı. Yayınevi, davanın reklam amaçlı açıldığını ifade etti. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Kohen, İstanbul Fikri Sınai Haklar Mahkemesi
'nde açılan dava dilekçesinde, yayınevinin kitapları için Kohen'le yaptığı yüzde 15'lik telif anlaşmasına uymadığı ileri sürmüştü.
ESKİ BANDROL BASILDI
Kohen'e eksik ödeme yapıldığı ileri sürülen dilekçede, Fi isimli kitabın bazı nüshalarının arka kapağında bulunan bandrol kayıtlarının incelendiğinde başka yazarlara ait kitapların bandrollerinin kullanılmış olduğunun tespit edildiği de anlatılmıştı. 2015 Haziran ile Mayıs 2017 arasında yazarın tüm eserleri için telif hakkının yüzde 15 oranından ödendiğinin tespiti, yazarın kitaplarının 2014'ten beri kaç adet basıldığı ve satıldığının belirlenmesi talep edilmişti.
DAVA ERTELENDİ
Yazar, haklarının belirlenmesini isterken aynı zamanda bin 919 lira tazminat talebinde bulunmuştu. Bu iddialara karşılık yayın şirketi, davanın reklam amaçlı açıldığını, Kohen'e 4 milyon 307 bin lira ödendiğini, dava konusu edilen miktarın ise yapılan ödemeler karşısında çok küçük bir rakam olduğunu, kalan miktarın da vadesi gelince ödeneceği açıklamasında bulunmuştu Geçtiğimiz günlerde Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi
'nde görülen duruşmada mahkeme, dosyanın alanında uzman bir bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.