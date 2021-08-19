İrem Sak ile muhabbeti güldürdü

ÜNLÜ şarkıcı Yıldız Tilbe
önceki akşam üçüncü kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen Tilbe
, konserine 'Delikanlım' ile başlarken, repertuvarında kendi şarkılarının yanı sıra türkülere de yer verdi. Kendine has tarzı, dansları ve performansı ile izlemeye gelenlere tipik bir Yıldız Tilbe gecesi yaşatan sanatçı, 2.5 saat aralıksız sahnede kaldı. Ünlü şarkıcıyı Oğulcan Engin
, Hakan-Gizem Hatipoğlu ve İrem Sak
da izledi. Gecenin ilerleyen dakikalarında Tilbe, Sak'ı sahneye davet etti. İkili arasındaki esprili konuşmalar izleyenleri güldürdü. Sak, Tilbe'nin ricası üstüne 'Beyaz Giyme' türküsünü söyledi. "Ne kadar naif söyledi değil mi?" diyen Tilbe, Sak'ı alkışlarla yerine uğurladı.