Kayahan'ın eski eşi İpek Açar ile kızı Beste Açar arasında sular durulmuyor! "Şuursuz" sözüne zehir zemberek yanıt!

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki gösterdi.
47 yaşındaki Açar, geçtiğimiz gün oğlunun dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki duygusal anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Beste Açar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hiç gitmemiş sanki hep var gibi... Babalar anneler asla ölmez ki... Burada görünmeyenin ötesinde rüzgardan başka bir ben sesimle, bir de tüm sonsuz varlığıyla canım babam var. Babam için yapmayı ertelediğim uzun zamandır benim aracılığımla açığa çıkması gereken bana defalarca gelen mesajları var. Babamın ifadeleri her zaman net olmuştur."
"Babamla bağlandığımda benden istediği şeylerin ağırlığıyla biraz sıkışık bir alanda hissediyor olsam da şimdi zamanı... Yineliyorum bunlar babamın benden yapmamı istediği bir rica. Babam için yazıyorum ki yazacaklarımı babamı yakından tanıyan herkes zaten onun bir parçası olduğunu anlayacaktır.
Babam diyor ki; İpek Hanım, soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına ne de şimdi ki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasına iznim yoktur."
"BABAMIN SOYADINI KULLANMASIN"
"İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir. Zaten iki eşin soyadının arka arkaya kullanıldığı bir durum olması dünyada ilk olabilir. Bir diğeri babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü yaşadıkları Balıkesir Gömeç'teki evinde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok."
"ÇOK ŞEY YAŞANDI"
Oraya babamı kaybettikten sonra 1 kez 2 yıl evvel İzmir'den dönerken asistanım ve arkadaşımla uğrayıp bir kaç saat anıları yad edip ayrılmıştık. Bazı şeyler mümkün kılmıyor benim için orada daha uzun kalmayı...
Çok şey yaşandı orada. Babamın her bir santimetresinde emeği var çünkü. İnşaatında bile eli emeği çoktur. Hayali orada yaşamak ve orda yaşlanıp ölmekti... İstanbul'dan kaçmıştı çünkü. Orası onun gönül köşküydü...
Babam yaşasaydı gösterilecek saygı ve özen neyse şimdi de onu talep ediyorum. Daha çok şey var ama bu kadarı yeterli. Elçiye zeval olmaz.
"EVLADIMLA AYNI SOYADI TAŞIYACAĞIM"
Beste Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar isyan etti. Ünlü isim sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;
"Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var, maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde".
"Yüce Rabbim bana yeniden mutluluğu nasip etti ve yüreği pırlanta olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem."
"Ev konusuna gelince tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik."
"Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına harap olmasına gönlümüz el vermedi vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan beyin bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim."
"Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla..."
Aralarındaki sular durulmayan ikilinin kavgası büyürken son açıklama yine Beste Açar'dan geldi. Beste Açar babasının mezarı başında çekilmiş karesi ile paylaşımda şunları söyledi:
Babam arkamda İpek Hanım… Eseflede babam seni kınıyor. Olayların içinden sıyrılmak için kaç kişi bu açıklamayı yazdınız onu da biliyorum. Kılıf bu sefer uymuyor ne yazık ki. Paylaşımlarında Sevgi altında Sevgisizlik… Çok yazık.
Açıklamamın "Şuursuz açıklama olduğundan bahseden ipek Tüter Kömürcü Hanım'a cevabım:
Babam yattığı yerde huzurlu değil.
İnançlarına ve fikirlerine yaptığın SAYGISIZLIK için ASLA durmayacağım.
Lütfen babamızı serbest bırak…
Babama saygı ve yaşatmak için kullandığını söylediğin soyadını kullanmana 'ASLA BABAM'ın izin vermeyeceğini en iyi bilenlerden olduğu halde inat etmenin altında ki nedeni ben çok iyi biliyorum.
Babam senin babacığın gibi bir meslek grubunda olsaydı da yeniden evlendiğinde kullanır mıydın?
Gömeç'teki evin masraflarına gelince orada eve bakan Nihat Bey, babamın avukatı ve muhasebecesinin bu zamana tüm giderlerini payım olan 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mailleri ve senin de olduğun whatsapp grubumuz var.
Orada kimlerin kaldığının görüntü ve ses kayıtları var bu önemli değil zaten SEN biliyorsun.
Eve bulduğum alıcıları da parayı çok az bulduğunuz için geri çeviren siz İpek Tüter Kömürcü…
Son konuşmamızda dedim ki "Yarın son günün olduğunu bilsen bu paraya satarmıydın?" EVET demiştin ancak bir şeyleri yapmak için ölmek gerekmiyor…
Babam da her şeyini bırakıp gitti sen de bende öyle gideceğiz.
Profesyonelce yaklaşmaktan vazgeçip sizi kendiniz olmaya davet ediyorum.
Yalan söylemek kendini inkar etmektir.
Hodri meydan.
İpek AÇAR'ı hesabından da hayatından da SİL gitsin.
Büyük usta için.
Kendin neysen onlarla kal.