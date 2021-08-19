Kayahan’ın kızı Beste Açar açtı ağzını yumdu gözünü… Babasının eski eşi ipek açar’a sert tepki gösterdi!

Beste Açar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hiç gitmemiş sanki hep var gibi... Babalar anneler asla ölmez ki... Burada görünmeyenin ötesinde rüzgardan başka bir ben sesimle, bir de tüm sonsuz varlığıyla canım babam var.

Ünlü Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan babsının eski eşi pek Açar'a 'soyadı' tepkisi!