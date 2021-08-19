Mesut Akusta sağlık durumu nasıl? Teşkilat’ın Mete Başkanı Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli?





MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta (d. 22 Şubat 1964, Konya), Türk oyuncu.

Hayatı

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.