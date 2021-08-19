Haberler Günaydın Haberleri Mesut Akusta sağlık durumu nasıl? Teşkilat’ın Mete Başkanı Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 19.8.2021 23:36 Son Güncelleme: 19.8.2021 23:36

Mesut Akusta sağlık durumu nasıl? Teşkilat’ın Mete Başkanı Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mesut Akusta sağlık durumu nasıl? Teşkilat’ın Mete Başkanı Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Mete Başkan rolüyle tanınan ünlü oyuncu Mesut Akusta’nın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun eşi tarafından yapılan yapılan sosyal medya paylaşımıyla duyurulan son dakika olayının ardından Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? şeklindeki sorulara yoğun olarak yanıt aranmaya başlandı. Merak konusu olan Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Teşkilat dizinin Mete Başkanı olarak tanınan ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın beyin kanaması geçirdiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Olayın sosyal medya üzerinden duyurulmasının ardından ünlü oyuncunun sevenleri Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? sorularına yanıt aramaya başladı.

MESUT AKUSTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mesut Akusta sağlık durumu ve biyografik detayları şöyle;



MESUT AKUSTA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akusta, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. Pek çok dizi ve sinema filminde rol alan Mesut Akusta, bir çocuk babası.



MESUT AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta (d. 22 Şubat 1964, Konya), Türk oyuncu.

Hayatı

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır.

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Mesut Akusta sağlık durumu nasıl? Teşkilat’ın Mete Başkanı Mesut Akusta kimdir, kaç yaşında, nereli?
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