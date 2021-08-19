Mirada Kerr’den dikkat çeken Orlando Bloom açıklaması ’’Eski eşimi şu an ağabeyim gibi görüyorum...’’

"ÜZERİMDEKİ BASKIYI AZALTIYOR"
Avustralyalı model, Katy Perry hakkındaki düşüncelerini, "Onun orada olmasından son derece memnunum, çünkü üzerimdeki baskıyı azaltıyor."şeklinde ifade etti.
Miranda Kerr, Perry ile eski eşinin aşk yaşamaya başladıktan sonra onunla nasıl tanıştığını da anlattı. Kerr, "Orlando, Katy ile flört etmeye başladığında beni davet etti ve Katy de oradaydı. Hemen birbirimizle kaynaştık. Flynn ile nasıl olduklarını gördüm. Flynn ile gülüp oynuyordu. Onun annesi olmaya çalışmıyordu. Arkadaş canlısı ve eğlenceliydi. İşte bunlar tek isteyebileceğiniz şeyler..." dedi.
"ÇOK TATLISINIZ"
Miranda Kerr, geçen ay da Katy Perry ile bir iş birliği için buluşmuştu. Kerr ile piyasa yeni sunduğu ürünün reklamı için bir araya gelen Perry, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı. İkilinin fotoğrafına binlerce mesaj yağmıştı.
Sürpriz ikiliye bir yorum da 'Yüzüklerin Efendisi' filminde canlandırdığı 'Elf Legolas' rolü ile ünlenen Orlando Bloom'dan gelmişti. Ünlü oyuncu, nişanlısı ve eski eşine, "Çok tatlısınız." demişti. Bloom'un bu sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.