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Giriş Tarihi: 19.8.2021 14:08 Son Güncelleme: 19.8.2021 14:09

Mirada Kerr'den dikkat çeken Orlando Bloom açıklaması ''Eski eşimi şu an ağabeyim gibi görüyorum...''

Mirada Kerr’den dikkat çeken Orlando Bloom açıklaması ’’Eski eşimi şu an ağabeyim gibi görüyorum...’’

Avustralyalı model Miranda Kerr, eski eşi oyuncu Orlando Bloom ve onun şu anki nişanlısı şarkıcı Katy Perry ile aralarının çok iyi olduğunu söyleyerek, Bloom'u artık ağabeyi gibi gördüğünü belirtti. Katy Perry hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Miranda Kerr, "Onu oğlumun babasından daha çok seviyorum." diye konuştu.

İngiliz aktör Orlando Bloom ile üç yıllık evliliğini 2013'te sonlandıran ve Flynn Christopher adında bir oğlu bulunan model Miranda Kerr, eski eşi ve onun şu anki nişanlısı Katy Perry hakkında övgü dolu sözler söyledi.

"ONU OĞLUMUN BABASINDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

38 yaşındaki Avustralyalı model, Katy Perry hakkında, "Onu seviyorum. Hatta onu Flynn'in babasından daha çok seviyorum." sözlerini sarf etti.

"ÜZERİMDEKİ BASKIYI AZALTIYOR"

Avustralyalı model, Katy Perry hakkındaki düşüncelerini, "Onun orada olmasından son derece memnunum, çünkü üzerimdeki baskıyı azaltıyor."şeklinde ifade etti.

Miranda Kerr, Perry ile eski eşinin aşk yaşamaya başladıktan sonra onunla nasıl tanıştığını da anlattı. Kerr, "Orlando, Katy ile flört etmeye başladığında beni davet etti ve Katy de oradaydı. Hemen birbirimizle kaynaştık. Flynn ile nasıl olduklarını gördüm. Flynn ile gülüp oynuyordu. Onun annesi olmaya çalışmıyordu. Arkadaş canlısı ve eğlenceliydi. İşte bunlar tek isteyebileceğiniz şeyler..." dedi.

"ÇOK TATLISINIZ"

Miranda Kerr, geçen ay da Katy Perry ile bir iş birliği için buluşmuştu. Kerr ile piyasa yeni sunduğu ürünün reklamı için bir araya gelen Perry, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı. İkilinin fotoğrafına binlerce mesaj yağmıştı.

Sürpriz ikiliye bir yorum da 'Yüzüklerin Efendisi' filminde canlandırdığı 'Elf Legolas' rolü ile ünlenen Orlando Bloom'dan gelmişti. Ünlü oyuncu, nişanlısı ve eski eşine, "Çok tatlısınız." demişti. Bloom'un bu sözleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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Mirada Kerr'den dikkat çeken Orlando Bloom açıklaması ''Eski eşimi şu an ağabeyim gibi görüyorum...''
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