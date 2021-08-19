Scarlett Johansson’ın ikinci çocuğu dünyaya geldi! Müjdeli haberi eşi Colin Jost duyurdu!

Geçtiğimiz yıl komedyen Colin Jost ile nikah masasına oturan Scarlett Johansson, ikinci kez anne oldu. 2014-2017 yılları arasında evli kaldığı Romain Dauriac'ten Rose Dorothy adında bir çocuğu daha bulunan Johansson yeniden annelik heyecanı yaşadı.