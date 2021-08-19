Scarlett Johansson’ın ikinci çocuğu dünyaya geldi! Müjdeli haberi eşi Colin Jost duyurdu!

Geçtiğimiz yıl komedyen Colin Jost ile nikah masasına oturan Scarlett Johansson, ikinci kez anne oldu. 2014-2017 yılları arasında evli kaldığı Romain Dauriac'ten Rose Dorothy adında bir çocuğu daha bulunan Johansson yeniden annelik heyecanı yaşadı.
Jost, mutlu haberi önceki gün sosyal medya hesabından duyurdu. 39 yaşındaki komedyen paylaşımında, "Tamam, tamam bir bebeğimiz oldu." ifadelerini kullandı.
BEBEĞİN ADINI DA AÇIKLADI
Ayrıca bebeklerinin ismini de açıklamayı ihmal etmeyen Colin Jost, "Adı, Cosmo. Onu çok seviyoruz." dedi.
''BEBEĞİMİZ OLUYOR!"
Ünlü komedyen, 36 yaşındaki eşinin hamilelik haberini "Connecticut"ta gerçekleştirdiği stand-up gösterisinde vermişti. Colin Jost, mutluluğunu, "Bebeğimiz oluyor, çok heyecan verici!" sözleriyle paylaşmıştı.