Hayatımız boyunca aldığımız pek çok karar var. Kararlarımızın sonucu ne olursa olsun, hayatımız verdiğimiz kararlardan ibarettir. Kimi zaman karar vermek zordur bizler için. Doğru anda doğru kararı vermek için de önemli süreçler geçiririz. En nihayetinde son söz yine bizdedir. İnsanlar birbirlerinin hayatlarına farkında olarak ya da olmayarak müdahale ederler. Bazen sözle bazen de davranışlarla. Bu davranışlar ise üzerimizde bir şekilde iz bırakır. Bırakmaması mümkün mü? Bizler sosyal birer varlığız sonuçta. Peki bize karşı söylenen sözler genelde neler olur?
Sen
bilirsin
Senin hayatın
Beni ilgilendirmez Bu gibi sözleri ilk duyduğumuzda anlamları çok derin gelmese de sonrasında düşündüğümüz zaman hayatımız özelinde önemli etkileri olacağını biliriz. En sık karşılaştığımız cevaplardan birisidir 'Sen bilirsin
'. Böyle
yapmak istiyorum, 'Sen bilirsin', Şunu
almak istiyorum 'Sen bilirsin' Şuraya gitmek istiyorum, yine 'Sen bilirsin'… Önemli olan bize söylenen bu cevap değildir aslında. Olayları ne kadar akışına bıraktığımız ve insanları ne kadar ciddiye aldığımızdır.
YALNIZLIK KAYGISI
'Sen bilirsin' sözü içerisinde gizli bir sitem barındırır. Davranışlarımızın bir sonucudur belki bu sözü duymak. Ne olursa olsun şu bir gerçek ki benliğimizi oluşturmak ve hayallerimiz için bir adım atma isteği kadar doğal bir şey yok. Yaşantımız için bu gibi adımları atmak isterken çevremizde değer verdiğimiz insanları da görmek isteriz. Gereksiz gördüğümüz konuşmalara ise kulaklarımızı tıkarız. Tepkileri görmezden geliriz. Yani sen bilirsin sözünü tam anlamıyla gerçekleştiririz. Bu davranışın temelinde yalnızlık korkusu olduğu su götürmez bir gerçektir.
PİŞMANLIKLAR
Hayat boyunca yerinde sayıp duran insanların pişmanlıkları bir gün mutlaka ortaya çıkar. Bu durumdan kaçış yok. İşte bu şekilde bir endişeye hayatınızda yer vermemek için yüklerden kurtulmamız gerek. Ne de olsa çevremizdeki kişiler de hayatımızın bir parçası. Seçimlerimizle ne gibi süreçlere evrilsek de onlar da bizimle birlikte var olmaya devam edecekler. Yaşanacak onca güzel şeye rağmen, zamanının kıymetini bilmiyor, gereksiz takıntılar yapıyorsan, Şükretmeyi bilmiyor, sevmek için sevilmeyi bekliyorsan, Vicdanını yok sayıp haksızlıklara boyun eğiyorsan sen bilirsin!