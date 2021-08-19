Son dakika: 10 gündür annesi ile korona tedavisi gören Emine Ün’den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı!

Ünlü manken Emine Ün, 90'lı yıllara İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren Emine Ün, yaklaşık on gün önce annesi ile birlikte Covid-19'a yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Şişli'de özel bir hastanede korona tedavisi gören Emine Ün'den son dakika açıklaması geldi.
Hasta yatağından paylaşımda bulunan Emine Ün kötü haberi takipçileri ile paylaştı.
Emine Ün annesi ile önceden çekilmiş karesine düştüğü not ile sağlık durumları hakkında bilgi verdi. İşte korona ile savaşan Emine Ün ile annesinin son sağlık durumları...
Emine Ün, kendisiyle birlikte Covid 19 testi pozitif çıkan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti.
"ÜZÜNTÜMÜN TARİFİ YOK"
Instagram'da annesine sarılıp öptüğü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Şu an üzüntümün tarifi yok" derken, kendi sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
"Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer malesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber Covid olduk..."
"Tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı. Ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün. Uzun uzun yazılacak bişey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok..."
"ALLAHIM ANNECİĞİNE ŞİFA VERSİN"
"Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allahım anneciğime, bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah."