Son dakika: 10 gündür annesi ile korona tedavisi gören Emine Ün’den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı!

"ÜZÜNTÜMÜN TARİFİ YOK"

Instagram'da annesine sarılıp öptüğü bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Şu an üzüntümün tarifi yok" derken, kendi sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

"Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer malesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber Covid olduk..."