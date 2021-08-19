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Giriş Tarihi: 19.8.2021 21:18 Son Güncelleme: 19.8.2021 22:01

Son dakika: Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan üzen haber! Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!

DHA
Son dakika: Ünlü oyuncu Mesut Akusta’dan üzen haber! Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!

Son dakika...Ünlü oyuncu Mesut Akusta Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. İşte detaylar...

Son dakika...Sanatçı Mesut Akusta'tan hayranlarını üzen bir haber geldi. Mesut Akusta, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.

EŞİ DUYURDU

Oyuncu Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. Pek çok dizi ve sinema filminde rol alan Mesut Akusta, bir çocuk babası.

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Son dakika: Ünlü oyuncu Mesut Akusta'dan üzen haber! Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!
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