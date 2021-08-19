Ünlü şarkıcı Alişan’dan yeni paylaşım! Alişan’ın yüzü aylar sonra ilk kez güldü!

Ünlü şarkıcı Alişan, kısa bir süre önce kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsıldı. Bu vefatın hemen ardından ise ünlü şarkıcı, kuzeni Ozan Ebcin'in ölümüyle ikinci kez büyük bir üzüntü yaşadı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI
Kardeşinin ve kuzeninin vefatıyla bir türlü toparlanamayan ünlü şarkıcı verdiği konserde de gözyaşlarına hakim olamadı.
Alişan'dan gözyaşlarıyla duygusal mesaj! Kardeşinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıktı | Video
AYLAR SONRA İLK KEZ YÜZÜ GÜLDÜ
Bugün Alişan, yeğenleriyle ilk kez bir paylaşımda bulundu. Yeğenleriyle poz veren Alişan'ın yüzü uzun bir aradan sonra ilk kez güldü.Ünlü şarkıcı Alişan’ın Kıbrıs dönüşü durağı yine orası oldu! İşte Alişan’ın uğradığı ilk adres!