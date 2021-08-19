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Giriş Tarihi: 19.8.2021 23:41 Son Güncelleme: 20.8.2021 00:07

Ünlü şarkıcı Alişan'dan yeni paylaşım! Alişan'ın yüzü aylar sonra ilk kez güldü!

Ünlü şarkıcı Alişan’dan yeni paylaşım! Alişan’ın yüzü aylar sonra ilk kez güldü!

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle, kuzenini ise talihsiz bir kaza sonrası kaybetti. Zor günlerin ardından geçtiğimiz haftalarda ilk kez konsere çıkan Alişan, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Her gün kardeşinin mezarını ziyaret eden Alişan, bugün yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatının ardından yeğenleriyle ilgili, “ Artık benim kızlarım” diye konuşmuştu. Bugün yeğenleriyle bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, uzun bir aradan sonra ilk kez yeğenleriyle verdiği pozda gülümsedi. İşte detaylar…

Ünlü şarkıcı Alişan, kısa bir süre önce kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsıldı. Bu vefatın hemen ardından ise ünlü şarkıcı, kuzeni Ozan Ebcin'in ölümüyle ikinci kez büyük bir üzüntü yaşadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI

Kardeşinin ve kuzeninin vefatıyla bir türlü toparlanamayan ünlü şarkıcı verdiği konserde de gözyaşlarına hakim olamadı.

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"ONLAR BANA EMANET"

Kardeşinini ölümüyle yıkılan Alişan, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım? 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu; Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet" ifadelerini kullanmıştı.

AYLAR SONRA İLK KEZ YÜZÜ GÜLDÜ

Bugün Alişan, yeğenleriyle ilk kez bir paylaşımda bulundu. Yeğenleriyle poz veren Alişan'ın yüzü uzun bir aradan sonra ilk kez güldü.

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Ünlü şarkıcı Alişan'dan yeni paylaşım! Alişan'ın yüzü aylar sonra ilk kez güldü!
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