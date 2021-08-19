Ünlü şarkıcı Alişan’dan yeni paylaşım! Alişan’ın yüzü aylar sonra ilk kez güldü!

Ünlü şarkıcı Alişan, kısa bir süre önce kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsıldı. Bu vefatın hemen ardından ise ünlü şarkıcı, kuzeni Ozan Ebcin'in ölümüyle ikinci kez büyük bir üzüntü yaşadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMAMIŞTI

Kardeşinin ve kuzeninin vefatıyla bir türlü toparlanamayan ünlü şarkıcı verdiği konserde de gözyaşlarına hakim olamadı.

Alişan'dan gözyaşlarıyla duygusal mesaj! Kardeşinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıktı | Video