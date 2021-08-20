Açılış konseri Tekfen Filarmoni’den

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı
tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni ve konseri, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Tören, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı
'nın açılış konuşmasıyla başladı. Törende İstanbul Müzik Festivali'ne desteklerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a teşekkür plaketi takdim edildi. 49. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki Onur Ödülü, Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bir kültür elçisi olarak görev yapan uluslararası keman virtüözü ve besteci Prof. Dr. Cihat Aşkın
'a sunuldu. Aşkın'a ödülünü Bülent Eczacıbaşı verdi. Törenin ardından 49. İstanbul Müzik Festivali, hikayeler anlattığı müziğiyle günümüzün önemli piyanistleri arasında sayılan Anna Vinnitskaya
ve İstanbul Müzik Festivali'nin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni
Orkestrası'nın konseriyle başladı. Dmitri Şostakoviç'in Piyano Konçertosu no.1, Do minör, op.35 ve Caz Orkestrası için Süit no.2 eserleri seslendirildi.