Kayahan’ın kızı Beste Açar ile eski eşi İpek Açar arasında soyadı kavgası!

"Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! 'Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum' diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım!"