Kayahan’ın kızı Beste Açar ile eski eşi İpek Açar arasında soyadı kavgası!

Ünlü sanatçı Kayahan, 2015 yılında yumuşak doku kanseri nedeniyle hayata gözlerini yummuştu. Merhum sanatçının kızı Beste Açar ile İpek Açar, Kayahan'ın vefatının ardından aralarındaki buzları eritmişti. Ancak ikili, tekrar karşı karşıya geldi.
ŞUURSUZ BIR AÇIKLAMA
Beste Açar, önceki gün babası Kayahan'ın mezarı başındaki anlarını sosyal medyada paylaştı.
Beste, 'Babam diyor ki 'İpek Hanım soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına, ne de şimdiki eşinin soyadının önünde kullanmasına iznim yoktur' şeklinde bir paylaşım yaptı.
Bunun üzerine şarkıcı İpek Açar da oldukça sert bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, şunları dile getirdi:
"Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! 'Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum' diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım!"