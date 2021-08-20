O adam burnumu kırdı nasıl tahliye olur?

Beşiktaş
Ortaköy'de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda mankenlik yapan Gizem Akbaş
, bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Fotoğraf çekip sosyal medya üzerinden de paylaşım yaptı.
SAPLANTILI ESKİ SEVGİLİ
İddiaya göre bunu gören eski erkek arkadaşı, Gizem Akbaş'ın bulunduğu gece kulübüne geldi. Onun masadan kalkıp lavaboya gittiğini gören eski sevgili Mücahit İsmail Ayta
, genç mankenin karşısına çıkıp yüzüne yumruk attı. Burnu kırılan genç manken yere düştü, ancak saplantılı eski sevgili Ayta, onu yerde de tekmelemeye devam etti. O anlar saniye saniye gece kulübünün kamerasına yansıdı. Akbaş'ın şikayeti üzerine eski sevgilisi gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Ancak cezaevine gönderilen Ayta, hayati tehlike geçirmeksizin ve kemik kırığı oluşmaksızın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığının anlaşıldığı gerekçesiyle tahliye oldu. Bu karara isyan eden Akbaş; "Ben bu olayı yaşadıktan sonra hemen gidip rapor aldım. Ancak o zaman çekilen filmlerde ödemden kaynaklı kırıklar belli olmamış. Burnumda iki adet kırık vardı. Bu adam beni öldürmek istedi ve şimdi tahliye oldu. Ben korkuyorum. Beni öldürmeyeceğinin garantisi yok" dedi.