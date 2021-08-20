Giriş Tarihi: 20.8.2021

Yaz lezzetlerini kış için doğru saklama yöntemleri DİDEM SEYMEN

Kış hazırlıkları başladı, ancak kışlık hazırlarken yiyeceklerin besin değerinden başlayarak, doğru saklama koşullarına kadar birçok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde kışlık yiyecekler, sağlıktan ziyade tehlike saçabilir