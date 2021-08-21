Ayvalık Müzik Festivali sona erdi

PROF. Dr. Filiz Ali öncülüğünde kurulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından 10-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali sona erdi. Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen ve müzikseverlerin büyük bir özlemle beklediği festivalde, tümü ücretsiz olarak gerçekleşen konserler dinleyicilerden yoğun ilgi gördü. Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Anadolu Nefesli Beşlisi, A Capella Boğaziçi, Cello Paradiso, Genç Yetenekler ve Flapper Swing Jazz Band'ın birbirinden renkli konserlerine ev sahipliği yaptı.