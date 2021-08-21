1-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 28. İstanbul
Caz Festivali, için geri sayım başladı. 24 yıldır Garanti BBVA
sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen festival, tekrar bir arada olmanın daha anlamlı olduğunu hissettiriyor. Festivalde; #İstanbulBirSahne konserlerinden, güçlenerek ilerleyen ve genç müzisyenlerin kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleşen Genç Caz konserleri verilecek. Ayrıca İKSV
Alt Kat yürütücülüğünde farklı yaş grupları için hazırlanan eğitici atölyeler de düzenlenecek. Etkinlikler, İstanbul'da müzik dolu bir Eylül ayı yaşatacak.