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Giriş Tarihi: 21.8.2021

İstanbul Caz Festivali için geri sayım başladı

İstanbul Caz Festivali için geri sayım başladı
1-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 28. İstanbul Caz Festivali, için geri sayım başladı. 24 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen festival, tekrar bir arada olmanın daha anlamlı olduğunu hissettiriyor. Festivalde; #İstanbulBirSahne konserlerinden, güçlenerek ilerleyen ve genç müzisyenlerin kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleşen Genç Caz konserleri verilecek. Ayrıca İKSV Alt Kat yürütücülüğünde farklı yaş grupları için hazırlanan eğitici atölyeler de düzenlenecek. Etkinlikler, İstanbul'da müzik dolu bir Eylül ayı yaşatacak.
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İstanbul Caz Festivali için geri sayım başladı
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