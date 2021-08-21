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Giriş Tarihi: 21.8.2021 13:56 Son Güncelleme: 21.8.2021 14:18

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan yürekleri dağlayan paylaşım! "Bu fotoğrafı çektiğimizde hepimiz mutluyduk..."

Kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan’dan yürekleri dağlayan paylaşım! Bu fotoğrafı çektiğimizde hepimiz mutluyduk...

Ünlü türkücü Alişan, geçtiğimiz ay hem kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle, hem de bu kaybın hemen ardından kuzeni Ozan Ebcin’i talihsiz bir kaza sonucu kaybetmenin acısını yaşamıştı. Özellikle kardeşi Selçuk Tektaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından derinden sarsılan Alişan'ın acısı henüz taze... Çıktığı konserlerde ve yaptığı paylaşımlarda sık sık kardeşini anan Alişan, son paylaşımıyla yine hayranlarını duygulandırdı. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocukları ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan türkücü, fotoğrafa düştüğü notla duygularını dile getirdi...

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Oldukça zor günler geçiren Alişan, duygularını zaman zaman sosyal medya hesabından dile getiriyor.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocukları ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, altına bu notu düştü:

GERİSİ BOŞ DÜNYA BOŞ

Bu fotoğrafı çektiğimizde hepimiz mutluyduk... Kaderin bize ne yazdığından habersizdik...Tatil planlarımız vardı, alınmış işler vardı, programlar vardı, gelecekle ilgili planlarımız vardı... Ama hiçbiri olmadı... Olamadı... Diyeceğim o ki ,tabi ki plansız programsız yaşanmaz, yapacağız, yapmaya devam edeceğiz...Ama sizin için plan yapan bir de Yaradan var, onu hiç aklınızdan çıkarmayın... Bugüne kadar kardeşim için dua eden, başsağlığı dileyen herkese buradan teşekkür ederim...

Allah'ımdan Bu kovid belasının hayatımızdan bir an önce çıkmasını diliyorum... Kimse annesiz, babasız, evlatsız, kardeşsiz kalmasın inşallah... Kaybettiğimiz bütün hastalarımıza Allah'tan rahmet, şu anda hastanelerde bu beladan kurtulmak için şifa bekleyen herkese de acil şifalar diliyorum... Birisine dua edecekseniz lütfen sağlığı için dua edin...Gerisi boş, dünya boş...

KARDEŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK KONSERİNİ VERDİ, GÜÇLÜKLE KONUŞTU

Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, gözyaşlarını tutamadı.

Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın...

Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar... Ellerinizden uçup gidiyorlar...İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım..." dedi.

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Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan yürekleri dağlayan paylaşım! "Bu fotoğrafı çektiğimizde hepimiz mutluyduk..."
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