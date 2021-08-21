Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan yürekleri dağlayan paylaşım! "Bu fotoğrafı çektiğimizde hepimiz mutluyduk..."

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Oldukça zor günler geçiren Alişan, duygularını zaman zaman sosyal medya hesabından dile getiriyor.
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocukları ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, altına bu notu düştü:
GERİSİ BOŞ DÜNYA BOŞ
Bu fotoğrafı çektiğimizde hepimiz mutluyduk... Kaderin bize ne yazdığından habersizdik...Tatil planlarımız vardı, alınmış işler vardı, programlar vardı, gelecekle ilgili planlarımız vardı... Ama hiçbiri olmadı... Olamadı... Diyeceğim o ki ,tabi ki plansız programsız yaşanmaz, yapacağız, yapmaya devam edeceğiz...Ama sizin için plan yapan bir de Yaradan var, onu hiç aklınızdan çıkarmayın... Bugüne kadar kardeşim için dua eden, başsağlığı dileyen herkese buradan teşekkür ederim...
Allah'ımdan Bu kovid belasının hayatımızdan bir an önce çıkmasını diliyorum... Kimse annesiz, babasız, evlatsız, kardeşsiz kalmasın inşallah... Kaybettiğimiz bütün hastalarımıza Allah'tan rahmet, şu anda hastanelerde bu beladan kurtulmak için şifa bekleyen herkese de acil şifalar diliyorum... Birisine dua edecekseniz lütfen sağlığı için dua edin...Gerisi boş, dünya boş...
KARDEŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK KONSERİNİ VERDİ, GÜÇLÜKLE KONUŞTU
Alişan, 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, gözyaşlarını tutamadı.
Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın...