Bugün Masterchef’te kim kazandı, 16. Ana kadro yarışmacısı ve 5 yedek yarışmacı kim oldu? TV8 ile 21 Ağustos 2021 MasterChef’te 16. ve son önlüğü kim aldı?

Masterchef ana kadro yarışmacıları için son oyun bugün gerçekleşiyor. Programda kadroya girecek son ismin belli olacağı gecede yarışmacılar tüm hünerlerini sergileyecek. Heyecan dolu mücadelede kazanacak olan isim merakla bekleniyor. Bu noktada ise "Masterchef'te kim kazandı, 16. Ana kadro yarışmacısı kim oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz bölümde kadroya dahil olan isim Emre olmuştu. Peki, Bu akşam Masterchef'te kim kazandı, 16. Ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte son bölüme ilişkin tüm gelişmeler...
16. YARIŞMACI KİM OLACAK?
MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı da yayınladı. MasterChef Türkiye'de 16. yarışmacı ve 5 yedek yarışmacı belli olacak.
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'in 20 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde düello oyunlarında rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar arasında ana kadroya girme mücadelesi yaşandı.
Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 15. yarışmacı açıklandı. Danilo, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tabağını daha çok beğendiği Emre Büber MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alacak 15. yarışmacısı oldu.
MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 15 yarışmacı açıklandı. Diğer kalanlar için ise yemek yarışı sürüyor. İşte ana kadrodaki 15 yarışmacının isimleri...
1 - Fatma Polat
2 - Milhan Erdem
3 - Dilara Başaran
4 - İbrahim Cingözler
5 - Tunahan Ak
6 - Şükrü
7 - Hamza Mercimek
8 - Burcu Önal
9 - Görkem Demiral
10 - Hasan Biltekin
11 - Tahsin Küçük
12 - Eren Kaşıkçı
13 - Mert Yılmaz
14 - Safanur Bol
15 - Emre Büber
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