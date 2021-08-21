Bugün Masterchef’te kim kazandı, 16. Ana kadro yarışmacısı ve 5 yedek yarışmacı kim oldu? TV8 ile 21 Ağustos 2021 MasterChef’te 16. ve son önlüğü kim aldı?

Masterchef ana kadro yarışmacıları için son oyun bugün gerçekleşiyor. Programda kadroya girecek son ismin belli olacağı gecede yarışmacılar tüm hünerlerini sergileyecek. Heyecan dolu mücadelede kazanacak olan isim merakla bekleniyor. Bu noktada ise "Masterchef'te kim kazandı, 16. Ana kadro yarışmacısı kim oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz bölümde kadroya dahil olan isim Emre olmuştu. Peki, Bu akşam Masterchef'te kim kazandı, 16. Ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte son bölüme ilişkin tüm gelişmeler...