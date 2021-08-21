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Giriş Tarihi: 21.8.2021 20:36 Son Güncelleme: 21.8.2021 20:36

Bugün Masterchef’te kim kazandı, 16. Ana kadro yarışmacısı ve 5 yedek yarışmacı kim oldu? TV8 ile 21 Ağustos 2021 MasterChef’te 16. ve son önlüğü kim aldı?

Bugün Masterchef’te kim kazandı, 16. Ana kadro yarışmacısı ve 5 yedek yarışmacı kim oldu? TV8 ile 21 Ağustos 2021 MasterChef’te 16. ve son önlüğü kim aldı?

Milyonlar Masterchef 16. Ana kadro yarışmacısı için nefesini tuttu. Tv8 ekranlarında yaynlanmakta olan lezzet yarışmasında bu akşam son biletler kesiliyor. Aylardır yarışmada kadroya dahil olabilmek adına mücadele eden yarışmacıların son şansı bugünki eleme oyunu olacak. Bu noktada programın izleyenleri “Masterchef’te kim kazandı, 16. Ana kadro yarışmacısı kim oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günün kazananı bilindiği üzere Emre olmuştu. Peki, 21 Ağustos Masterchef’te kim kazandı, 16. Ana kadro yarışmacısı ve 5 yedek yarışmacı kim oldu? İşte son bölümde yaşanacak tüm gelişmeler...

Masterchef ana kadro yarışmacıları için son oyun bugün gerçekleşiyor. Programda kadroya girecek son ismin belli olacağı gecede yarışmacılar tüm hünerlerini sergileyecek. Heyecan dolu mücadelede kazanacak olan isim merakla bekleniyor. Bu noktada ise "Masterchef'te kim kazandı, 16. Ana kadro yarışmacısı kim oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz bölümde kadroya dahil olan isim Emre olmuştu. Peki, Bu akşam Masterchef'te kim kazandı, 16. Ana kadro yarışmacısı kim oldu? İşte son bölüme ilişkin tüm gelişmeler...

16. YARIŞMACI KİM OLACAK?

MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı da yayınladı. MasterChef Türkiye'de 16. yarışmacı ve 5 yedek yarışmacı belli olacak.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'in 20 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde düello oyunlarında rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar arasında ana kadroya girme mücadelesi yaşandı.

MASTERCHEF 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 15. yarışmacı açıklandı. Danilo, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tabağını daha çok beğendiği Emre Büber MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alacak 15. yarışmacısı oldu.

2021 MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 15 yarışmacı açıklandı. Diğer kalanlar için ise yemek yarışı sürüyor. İşte ana kadrodaki 15 yarışmacının isimleri...

1 - Fatma Polat

2 - Milhan Erdem

3 - Dilara Başaran

4 - İbrahim Cingözler

5 - Tunahan Ak

6 - Şükrü

7 - Hamza Mercimek

8 - Burcu Önal

9 - Görkem Demiral

10 - Hasan Biltekin

11 - Tahsin Küçük

12 - Eren Kaşıkçı

13 - Mert Yılmaz

14 - Safanur Bol

15 - Emre Büber

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Bugün Masterchef’te kim kazandı, 16. Ana kadro yarışmacısı ve 5 yedek yarışmacı kim oldu? TV8 ile 21 Ağustos 2021 MasterChef’te 16. ve son önlüğü kim aldı?
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