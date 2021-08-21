‘O sözümün yanlış anlaşılması beni kahretti’

Ulusal Model Yarışması
'nın büyük finalinde jüri olan Zerrin Özer
, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özer, "Şahaneyim, sağlığıma çok dikkat ediyorum. 1.5 senedir evdeyim, dışarı çıkmadım, tatil falan da yapmadım. Sadece çalıştım, hayvanlarımla ilgilendim" dedi. ESTETİK DEĞİL FİLTRE
Özer, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı 'Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımının hayvanseverler tarafından eleştirilmesi hakkında da "Ben ona kahroldum.
O ünlü bir yazarın söylemi. Ben o köpeklere kurban olurum. Kendim yemem onlara yediririm" dedi. Bu arada geçtiğimiz aylarda paylaştığı bir fotoğrafın ardından 'Zerrin Özer çok değişmiş. Estetik operasyon mu yaptırdı?' sorularını akıllara getiren Özer, gecede gerçek yüzünü de göstermiş oldu. Özer'in o fotoğrafta, makyaj ve filtreler sayesinde estetik ameliyat geçirmiş gibi farklı göründüğü anlaşıldı.