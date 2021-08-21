Usta sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’ı hedef alan açıklamalar yapmıştı… Babana kulak ver!

Sınırları nasıl zorlarım diye düşünsem böyle bir şey aklıma gelmezdi... Ama Beste Açar, aydınlattı beni... Rahmetli babası Kayahan ile konuştuğunu söyleyip medyumluğa soyundu! Madem Beste konuştu, o zaman ben de rahmetli Kayahan ile konuşayım dedim ve dün gece ustayla koyu bir sohbete daldım...
Kayahan'a, kızı Beste'nin, İpek Açar Kömürcü ile ilgili sarf ettiği "Mezarını ziyaret ettiğim babam 'İpek (Açar Kömürcü) Hanım soyadımı kullanmasın' diyor" açıklamasını sordum. Gülümsedi rahmetli, "Ömer'im olur mu hiç öyle şey? Beni bilmez misiniz, o ifade bana ait olabilir mi?" dedi.
Ünlü Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan babsının eski eşi pek Açar'a 'soyadı' tepkisi!
BABANA KULAK VER!
Sonrasında başladı kızına nasihatler vermeye, benim de ona iletmemi istedi: "Kızım, ilk göz ağrım, biriciğim... Yıllardır sevgi, güzellik, mutluluk, iyilik, milli ve dini değerler doğrultusunda sizleri yetiştirmeye çalıştım.
Sana ve kız kardeşin Aslı Gönül'e bu konularla ilgili öğütler verdim. Bugüne kadar söylediklerim sana hiç mi tesir etmedi? Yıllardır 'Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz, buluşacağız' diyen ben değil miyim meleğim... Niye öfkeyle, kötülükle besliyorsun o kalbini?
Beşikteyken sana mırıldandığım ninni de 'Günlerin getirdiği mutluluk olsun sana, sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim' diyen ben değil miyim sana? Kız kardeşin ve torunlarımı yaptığın bu kötülükle neden üzüyorsun? Sanırım Access The Bars (Bilinçaltı temizliği enerji çalışması) sana iyi gelmedi. Sağlıksız hal ve hareketler içindesin. Hemen bu eğitimlere son ver, ruhunu ve kalbini iyiliğe çevir bi'tanem... Allahaısmarladık, kendinize iyi bakın."
Birkaç söz de ben söylemek isterim sana Beste... İpek Açar Kömürcü'nün Kayahan ve onun hatıralarına nasıl sahip çıktığını herkes biliyor. Bunların aksine ben dahil herkes, senin Kayahan'a ait -başta Gömeç'teki ev olmak üzere- her şeyi bir an önce paraya çevirmek istediğini de biliyor. O yüzden daha fazla komik duruma kendini düşürmeden, rahmetli babanın nasihatlerine kulak ver.