Usta sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar İpek Açar’ı hedef alan açıklamalar yapmıştı… Babana kulak ver!

Birkaç söz de ben söylemek isterim sana Beste... İpek Açar Kömürcü'nün Kayahan ve onun hatıralarına nasıl sahip çıktığını herkes biliyor. Bunların aksine ben dahil herkes, senin Kayahan'a ait -başta Gömeç'teki ev olmak üzere- her şeyi bir an önce paraya çevirmek istediğini de biliyor. O yüzden daha fazla komik duruma kendini düşürmeden, rahmetli babanın nasihatlerine kulak ver.