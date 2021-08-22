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Giriş Tarihi: 22.8.2021

Önce hakaret sonra inkar

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Önce hakaret sonra inkar

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sosyal medyada devlet büyükleriyle ilgili hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle davalık oldu. Erkal, “Hakaret amacıyla yapmadım” diyerek geri adım attı ama hakkında 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

SUÇ TEŞKİL EDİYOR
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderilen bir e-postada Dostlartiyatro isimli Twitter kullanıcısının paylaşımlarının suç teşkil ettiği ihbarı yapıldı. Söz konusu paylaşımlarda cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeriklerinin bulunduğu belirlendi. Yapılan inceleme sonucunda hesap kullanıcısının tiyatro sanatçısı Genco Erkal olduğu anlaşıldı.

HAKSIZ BULUNDU
Erkal, konuyla ilgili savcılığa "60 yıldır politik tiyatrolar yapıyorum, paylaşımlar bana ait ancak hakaret amacıyla yapmadım" diye ifade verdi. Savcılık paylaşımlarla ilgili yaptığı inceleme sonucunda Erkal'ın üzerine atılı suçlamaları işlediğine kanaat getirdi. Hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında 4 yıl 2 ay hapis istemiyle dava açıldı.
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Önce hakaret sonra inkar
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