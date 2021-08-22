Önce hakaret sonra inkar

SUÇ TEŞKİL EDİYOR
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderilen bir e-postada Dostlartiyatro isimli Twitter
kullanıcısının paylaşımlarının suç teşkil ettiği ihbarı yapıldı. Söz konusu paylaşımlarda cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeriklerinin bulunduğu belirlendi. Yapılan inceleme sonucunda hesap kullanıcısının tiyatro sanatçısı Genco Erkal
olduğu anlaşıldı.
HAKSIZ BULUNDU
Erkal, konuyla ilgili savcılığa "60 yıldır politik tiyatrolar yapıyorum, paylaşımlar bana ait ancak hakaret amacıyla yapmadım" diye ifade verdi. Savcılık paylaşımlarla ilgili yaptığı inceleme sonucunda Erkal'ın üzerine atılı suçlamaları işlediğine kanaat getirdi. Hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında 4 yıl 2 ay hapis istemiyle dava açıldı.