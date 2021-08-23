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Giriş Tarihi: 23.8.2021 11:58 Son Güncelleme: 23.8.2021 12:13

Kenan Doğulu Covid olduğu halde konser mi verdi? Seren Serengil'den magazin gündemini sallayan iddia!

Kenan Doğulu Covid olduğu halde konser mi verdi? Seren Serengil’den magazin gündemini sallayan iddia!

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle sahnelere hızlı dönen şarkıcılar arasında yerini aldı. Kenan Doğulu'nun verdiği son konserle ilgili ise flaş bir iddia ortaya atıldı. "Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Kenan Doğulu'nun Covid 19'a yakalandığı, buna rağmen sahneye çıktığını öne sürdü. Serengil, Kenan Doğulu'nun yüzlerce izleyicisini ve hayranını, ekip ve çalışma arkadaşlarını, müzisyenleri riske attığını ve bu davranışın hiç yerinde bir karar olmadığını söyledi. Kenan Doğulu'nun konuyla ilgili iddialara ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Yeni sezona bugün itibariyle start veren "Söylemezsem Olmaz" programının sunucularından Seren Serengil, gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Programın ilk gününde magazin dünyasını sarsan dedikodularla masaya oturan Seren Serengil, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun koronavirüse yakalandığını ve Covid pozitif olduğu halde sahneye çıkıp yüzlerce kişiyi riske attığını ileri sürdü.

Kadrosunda Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın da bulunduğu programda Seren Serengil magazin dünyasında adeta deprem etkisi yaratacak bir iddiayı masaya yatırdı. Serengil, Kenan Doğulu'nun korona olduğu halde konser verdiğini ifade etti.

Serengil, Kenan Doğulu'nun yüzlerce izleyicisini ve hayranını, ekip ve çalışma arkadaşlarını, müzisyenleri riske atacak biri olmadığını düşündüğünü ifade ettiği açıklamasında, konser anlaşmasını iptel edememiş olabileceğini ama yine de bu davranışın hiç yerinde bir karar olmadığını söyledi.

"KENAN DOĞULU TEST YAPTIRIP SONUCUNU PAYLAŞSIN"

Programın sunucularından Bircan Bali de, Kenan Doğulu'nun bu söylentilere açıklık getirmesi için 'test yaptırıp sonucunu paylaşması gerektiği' mesajını verdi.

Serengil ve Bali, programda Kenan Doğulu'nun yılların sanatçısı olduğunu ve duyarlılığı yüksek bir insan olarak tanındığını, nasıl böyle bir davranışta bulunduğunu anlamadıklarını ifade ettiler.

'SAĞLIK ÇALIŞANI BİLGİ VERDİ'

Serengil, aldığı bilginin bir sağlık çalışanına ait olduğunu vurgulayarak, çok güvendiği bir kaynak olduğunu ifade etti. Sosyal medyada da Doğulu hakkında "Bu ne sorumsuzluk" yorumları yağdı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yeni klibi ve şarkıcı yayınlanan Kenan Doğulu'nun bu iddialara ne yanıt vereceği ise merak konusu...

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Kenan Doğulu Covid olduğu halde konser mi verdi? Seren Serengil'den magazin gündemini sallayan iddia!
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