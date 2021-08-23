TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'de ana kadro yarışmacıları arasındaki ilk kaptanlık oyununu oynandı. Jüri görevini üstlenen Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen mantı yemeğini diğer yarışmacılardan daha başarılı hazırlayan isim sezonun ilk mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı ve kırmızı takım kaptanını belirleme hakkına sahip oldu. Yarışmayı izleyenler ise detayları öğrenmek isteyerek MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takım kaptanları kim oldu? sorularına cevap arıyor.
2021 MasterChef Türkiye son bölümde ilk kaptanlık oyununda kazanan isim ve tüm detaylar şöyle;
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında kıran kırana kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Sezonun ilk mavi takım kaptanı olmak isteyen ana kadro yarışmacıları, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen mantı yemeğini en başarılı yapan olmak için tezgah başında hünerlerini sergiledi.
Jüri şefler tarafından verilen sürenin başlamasıyla mantı hazırlamaya koyulan ana kadro yarışmacıları sürenin sona ermesiyle hazırladıkları tabakları Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sundu. Şefler, ana kadro yarışmacılarının hazırladıkları mantıları tek tek tadarak değerlendirdi.
Tadım safhasının ardından jüri şefler MasterChef 2021 sezonunun ilk mavi takım kaptanını açıklamak için adayları karşılarına çağırdı. Şefler, yarışmacıların yemeklerindeki eksikleri söylemeleri sonrasında sezonun ilk mavi takım kaptanının Burcu olduğunu açıkladı.
Mavi takım kaptanı seçilen Burcu, Kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti ve iki kaptan sırayla şu isimleri takımlarına kattı;