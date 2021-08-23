TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'de ana kadro yarışmacıları arasındaki ilk kaptanlık oyununu oynandı. Jüri görevini üstlenen Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen mantı yemeğini diğer yarışmacılardan daha başarılı hazırlayan isim sezonun ilk mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı ve kırmızı takım kaptanını belirleme hakkına sahip oldu. Yarışmayı izleyenler ise detayları öğrenmek isteyerek MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takım kaptanları kim oldu? sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

2021 MasterChef Türkiye son bölümde ilk kaptanlık oyununda kazanan isim ve tüm detaylar şöyle;