MasterChef’te kim kazandı, dün akşam ana kadroya kim girdi? 22 Ağustos 2021 MasterChef’te 16. son önlüğü kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 programında, kritik final turu mücadelesi heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmanın 22 Ağustos 2021 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından dalyan köfte yemeği yapılması istendi. En başarılı yapan isimler yaratıcılık yemeği etabında karşı karşıya geldi. Kavun ana ürünüyle Mehmet, Danilo ve Somer şefleri en fazla şaşırtan tabağa imza atan isim MasterChef ana kadrosunun 16. yarışmacısı olmaya hak kazandı.
2021 MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren 16. Yarışmacı ve diğer merak edilenlerle ilgili detaylar şöyle;
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kritik final turunun son oyunu oynandı. İlk etapta yarışmacılardan dalyan köfte yapmalarını isteyen jüri şefler, en başarılı isimleri belirlemek için yarışmacıların hazırladığı ürünleri tek tek tadarak değerlendirdi.
Kritik final turunda dalyan köfte yemeğini hazırlayan yarışmacıların tabaklarında tadım yapan şefler en başarılı yapan 7 kişiyi belirleyerek bir üst tur olan yaratıcılık yemeği etabına taşıdı.
Yaratıcılık yemeği etabına çıkmayı başaran 7 yarışmacı, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen Kavun ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeğine imza atmak için tezgah başında mücadele verdi. Jüri şeflerin tadım yapması sonrasında 7 yarışmacı arasından en yaratıcı tabağı hazırlayan isim Sergen oldu ve MasterChef ana kadrosunun 16. yarışmacısı olarak seçildi.