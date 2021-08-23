MasterChef’te kim kazandı, dün akşam ana kadroya kim girdi? 22 Ağustos 2021 MasterChef’te 16. son önlüğü kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 programında, kritik final turu mücadelesi heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmanın 22 Ağustos 2021 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından dalyan köfte yemeği yapılması istendi. En başarılı yapan isimler yaratıcılık yemeği etabında karşı karşıya geldi. Kavun ana ürünüyle Mehmet, Danilo ve Somer şefleri en fazla şaşırtan tabağa imza atan isim MasterChef ana kadrosunun 16. yarışmacısı olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

2021 MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren 16. Yarışmacı ve diğer merak edilenlerle ilgili detaylar şöyle;