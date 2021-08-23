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Giriş Tarihi: 23.8.2021 09:09 Son Güncelleme: 24.8.2021 01:54

MasterChef’te kim kazandı, dün akşam ana kadroya kim girdi? 22 Ağustos 2021 MasterChef’te 16. son önlüğü kim aldı?

MasterChef’te kim kazandı, dün akşam ana kadroya kim girdi? 22 Ağustos 2021 MasterChef’te 16. son önlüğü kim aldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde final turunun son oyununa sahne oldu. Kazananın yarışmada 16. önlüğün sahibi olacağı kritik final turu oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından dalyan köfte yemeğini en iyi yapan isimler yaratıcılık yemeği turunda mücadele etmeye hak kazandı. Kavun ana ürünüyle en yaratıcı yemeği hazırlayan isim ise MasterChef ana kadrosunun 16. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu bilgilerle yarışmanın tüm detaylarını merak edenler “MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtları ve son dakika detayları.

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 programında, kritik final turu mücadelesi heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmanın 22 Ağustos 2021 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından dalyan köfte yemeği yapılması istendi. En başarılı yapan isimler yaratıcılık yemeği etabında karşı karşıya geldi. Kavun ana ürünüyle Mehmet, Danilo ve Somer şefleri en fazla şaşırtan tabağa imza atan isim MasterChef ana kadrosunun 16. yarışmacısı olmaya hak kazandı.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

2021 MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren 16. Yarışmacı ve diğer merak edilenlerle ilgili detaylar şöyle;



TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kritik final turunun son oyunu oynandı. İlk etapta yarışmacılardan dalyan köfte yapmalarını isteyen jüri şefler, en başarılı isimleri belirlemek için yarışmacıların hazırladığı ürünleri tek tek tadarak değerlendirdi.



Kritik final turunda dalyan köfte yemeğini hazırlayan yarışmacıların tabaklarında tadım yapan şefler en başarılı yapan 7 kişiyi belirleyerek bir üst tur olan yaratıcılık yemeği etabına taşıdı.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Yaratıcılık yemeği etabına çıkmayı başaran 7 yarışmacı, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen Kavun ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeğine imza atmak için tezgah başında mücadele verdi. Jüri şeflerin tadım yapması sonrasında 7 yarışmacı arasından en yaratıcı tabağı hazırlayan isim Sergen oldu ve MasterChef ana kadrosunun 16. yarışmacısı olarak seçildi.

MASTERCHEF 2021 ANA KADROSU

  1. Fatma Polat
  2. Milhan Erdem
  3. Dilara Başaran
  4. İbrahim Cingözler
  5. Tunahan Ak
  6. Şükrü
  7. Hamza Mercimek
  8. Burcu Önal
  9. Görkem Demiral
  10. Hasan Biltekin
  11. Tahsin Küçük
  12. Eren Kaşıkçı
  13. Mert Yılmaz
  14. Safanur Bol
  15. Emre Büber
  16. Sergen Özen
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MasterChef’te kim kazandı, dün akşam ana kadroya kim girdi? 22 Ağustos 2021 MasterChef’te 16. son önlüğü kim aldı?
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