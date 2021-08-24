Altın Güvercin finalistleri belli oldu

FATİH Erkoç
, Harun Kolçak
, Aşkın Nur Yengi
, Cem Karaca
, Asya
, Eda ve Metin Özülkü
, İzel, Çelik ve Ercan gibi popüler isimlerin ödül kazandığı Altın Güvercin Beste Yarışması, bu yıl 24'üncü kez düzenleniyor. 6-12 Eylül tarihleri arasında Kuşadası'nda gerçekleşecek olan müzik yarışmasının finalistleri belli oldu. Jüri başkanlığını prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker'in üstlendiği, ön jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu belirlenen 10 beste, final öncesinde ilk üçe girmek için yarışacak. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda birinci olan besteye, Altın Güvercin ve 100 bin lira para ödülü verilecek.