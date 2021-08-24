Cazseverler adaya akın etti

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
'nın katkılarıyla düzenlenen Bozcaada
Caz Festivali'ni yerinde deneyimlemek için soluğu Bozcaada'da aldım. Ada içinde bizi nasıl bir kaosun beklediğini feribota yetişmek için yaşadığımız stresten anlamalıydım... Bu yıl 5'nci kez düzenlenen, Korhan Futacı, Çağrı Sertel
, Sarp Maden
, Ercüment Orkut
, Büyük Ev Ablukada gibi sanatçı ve grupların sahne aldığı, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle yoğun bir program sunan festivale ilgi o kadar fazlaydı ki, buna günübirlik tatile ya da denize gelenler de eklendiğinde, adada adım atacak yer yoktu.
Organics By Red Bull'un destekçisi olduğu festival sadece müzikseverleri değil ada esnafını da ihya etti. Günlüğü 800 liradan başlayan otellerde yer kalmadı. Restoranlara randevu almak için uzun uğraşlar gerekti. En ilginci, ada içindeki trafikti. Araç kalabalığından yayalar için yürümeye yer bile kalmamıştı. Maalesef bir yere gidebilmek için yarım saat taksi beklememiz gerekti. Taksi bulabilmek ise tamamen şanstı. Randevu almak için telefonunu düşürmesi bile bir başarı olan taksici, kafasına göre sıraya koyuyordu müşteriyi. Müşterilere yetişmek için ada içinde hız limitine uyulmuyordu zaten.
Ancak taksicilerin büyük kısmı durumdan memnun. "Haftanın 4 günü çalışıyoruz, diğer günler rahatız" diyor. Tabii "13 saattir direksiyon başındayım, yemek yiyemedim" diyerek isyan eden de var. Festivalin adaya kattığı değer çok ama hiç ada ruhuna uymayan bir kaos ve hız vardı. Festival döneminde adaya araç girişleri kısıtlansa daha mı iyi olur acaba? Bu şartlarda iyi bir festival deneyimi yaşamak pek mümkün olmadı ama bize ev konforu yaşatan Teras Otel, bu stresi biraz olsun atabilmemize yardımcı oldu.