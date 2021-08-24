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Giriş Tarihi: 24.8.2021 09:35 Son Güncelleme: 24.8.2021 09:36

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te mavi-kırmızı takım kaptanları kim oldu? İşte mavi ve kırmızı takım üyeleri

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te mavi-kırmızı takım kaptanları kim oldu? İşte mavi ve kırmızı takım üyeleri

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında kritik kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen mantı yemeğini en başarılı yapan isim MasterChef 2021 sezonunun ilk mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Yarışmayı takip edenler ise son bölüm özetine ilişkin detayları merak ederek MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takım kaptanları kim oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takım kaptanları kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021'de ana kadro yarışmacıları arasındaki ilk kaptanlık oyununu oynandı. Jüri görevini üstlenen Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen mantı yemeğini diğer yarışmacılardan daha başarılı hazırlayan isim sezonun ilk mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı ve kırmızı takım kaptanını belirleme hakkına sahip oldu. Yarışmayı izleyenler ise detayları öğrenmek isteyerek MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi-kırmızı takım kaptanları kim oldu? sorularına cevap arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

2021 MasterChef Türkiye son bölümde ilk kaptanlık oyununda kazanan isim ve tüm detaylar şöyle;



23 Ağustos 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında kıran kırana kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Sezonun ilk mavi takım kaptanı olmak isteyen ana kadro yarışmacıları, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen mantı yemeğini en başarılı yapan olmak için tezgah başında hünerlerini sergiledi.



Jüri şefler tarafından verilen sürenin başlamasıyla mantı hazırlamaya koyulan ana kadro yarışmacıları sürenin sona ermesiyle hazırladıkları tabakları Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sundu. Şefler, ana kadro yarışmacılarının hazırladıkları mantıları tek tek tadarak değerlendirdi.



MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI-MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Tadım safhasının ardından jüri şefler MasterChef 2021 sezonunun ilk mavi takım kaptanını açıklamak için adayları karşılarına çağırdı. Şefler, yarışmacıların yemeklerindeki eksikleri söylemeleri sonrasında sezonun ilk mavi takım kaptanının Burcu olduğunu açıkladı.



MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım kaptanı seçilen Burcu, Kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti ve iki kaptan sırayla şu isimleri takımlarına kattı;

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Burcu (Kaptan)
  • Hasan
  • Hamza
  • Görkem
  • Tahsin
  • Safanur
  • Fatma
  • Tunahan



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Eren (Kaptan)
  • Şükrü
  • Emre
  • Mert
  • İbrahim
  • Dilara
  • Sergen
  • Milhan


KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde mavi takım kaptanı Burcu ve kırmızı takım kaptanı Eren arasında oynanan düello oyununda 2-1'lik skorla kazanan isim mavi takım kaptanı Burcu oldu ve avantajı takımına kazandırdı.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef’te mavi-kırmızı takım kaptanları kim oldu? İşte mavi ve kırmızı takım üyeleri
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