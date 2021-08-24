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Giriş Tarihi: 25.8.2021 00:51 Son Güncelleme: 25.8.2021 00:51

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte gergin geçen oylamada potaya giren isim

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte gergin geçen oylamada potaya giren isim

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından kurulan mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde belirlenen menüleri hazırlayan mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının hazırladıkları ürünler jüri şefler tarafından tadılarak değerlendirildi ve en fazla olumlu puanı alan takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti ve en başarılı tabağı çıkaran isim bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak haftanın ilk eleme adayını belirledi. Yarışmanın takipçileri ise detayları öğrenmek isteyerek MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan MasterChef’te eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de önceki gün belirlenen mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüleri en başarılı hazırlayan takım olmak için tezgah başında mücadele verdi ve sezonun ilk dokunulmazlığını kazandı. Başarılı olamayan takım ise kritik bireysel dokunulmazlık oyununda eleme adayı olmamak için çaba sarf etti. Kazanan isim belli olduğunda haftanın ilk eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu kazananı ile ilgili detaylar şöyle;



MasterChef 2021 son bölüm, sezonun ilk dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Önceki gün belirlenen mavi ve kırmızı takımlar arasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüler hazırlandı ve jüri şeflerin tadımına sunuldu.



MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takımların ilk dokunulmazlık oyununda hazırladıkları menüde yer alan yemeklerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılması sonrasında yemek bazında yapılan puanlamada en fazla oyu alan takım kırmızı takım oldu ve dokunulmazlık zırhını kazandı.



MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım olmasının ardından, kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet şefin imza tabağını en başarılı yapan isim Hasan oldu ve bireysel dokunulmazlık zırhını alarak, ilk eleme adayı olarak Tunahan'ı seçti. Daha sonra yarışmacıların kendi aralarında yaptığı oylama sonrasında Tahsin eleme adayı seçilen 2. isim oldu.



MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım kaptanı seçilen Burcu, Kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti ve iki kaptan sırayla şu isimleri takımlarına kattı;

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Burcu (Kaptan)
  • Hasan
  • Hamza
  • Görkem
  • Tahsin
  • Safanur
  • Fatma
  • Tunahan



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Eren (Kaptan)
  • Şükrü
  • Emre
  • Mert
  • İbrahim
  • Dilara
  • Sergen
  • Milhan
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MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte gergin geçen oylamada potaya giren isim
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