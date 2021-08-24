TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de önceki gün belirlenen mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüleri en başarılı hazırlayan takım olmak için tezgah başında mücadele verdi ve sezonun ilk dokunulmazlığını kazandı. Başarılı olamayan takım ise kritik bireysel dokunulmazlık oyununda eleme adayı olmamak için çaba sarf etti. Kazanan isim belli olduğunda haftanın ilk eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu.
TV8 ile MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu kazananı ile ilgili detaylar şöyle;
MasterChef 2021 son bölüm, sezonun ilk dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Önceki gün belirlenen mavi ve kırmızı takımlar arasında, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüler hazırlandı ve jüri şeflerin tadımına sunuldu.
Mavi ve kırmızı takımların ilk dokunulmazlık oyununda hazırladıkları menüde yer alan yemeklerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılması sonrasında yemek bazında yapılan puanlamada en fazla oyu alan takım kırmızı takım oldu ve dokunulmazlık zırhını kazandı.
MasterChef 2021 son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım olmasının ardından, kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet şefin imza tabağını en başarılı yapan isim Hasan oldu ve bireysel dokunulmazlık zırhını alarak, ilk eleme adayı olarak Tunahan'ı seçti. Daha sonra yarışmacıların kendi aralarında yaptığı oylama sonrasında Tahsin eleme adayı seçilen 2. isim oldu.
Mavi takım kaptanı seçilen Burcu, Kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti ve iki kaptan sırayla şu isimleri takımlarına kattı;