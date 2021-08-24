TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de önceki gün belirlenen mavi ve kırmızı takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüleri en başarılı hazırlayan takım olmak için tezgah başında mücadele verdi ve sezonun ilk dokunulmazlığını kazandı. Başarılı olamayan takım ise kritik bireysel dokunulmazlık oyununda eleme adayı olmamak için çaba sarf etti. Kazanan isim belli olduğunda haftanın ilk eleme adayını da belirleme hakkına sahip oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu kazananı ile ilgili detaylar şöyle;