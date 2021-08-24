Şarkıcı Begüm Polat komşusu tarafından darp edildi!

'ŞOK YAŞADIM'

Ünlü şarkıcı, "Saldırıya uğrayınca büyük şok yaşadım, şaşkınlıktan hareket bile edemedim. Aslında beni gördüğünde selam veren biriydi, neden böyle bir şey yaptığını hiç anlayamadım. Kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde kadının kadına yaptığı şiddet gerçekten büyük talihsizlik..." diyerek olayı anlattı telefonda...