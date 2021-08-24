Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika Haberler: Emine Ün’ün annesi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 24.8.2021 09:55 Son Güncelleme: 24.8.2021 10:22

Son Dakika Haberler: Emine Ün’ün annesi hayatını kaybetti!

Son Dakika Haberler: Emine Ün’ün annesi hayatını kaybetti!

Emine Ün’ün annesinden gelen son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde annesi ile koronavirüse yakalanan Emine Ün, "Annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde" demişti. Ünlü oyuncunun annesinden kötü haber geldi. Emine Ün’ün annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Emine Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde annesi ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Ünlü oyuncunun annesinden kötü haber geldi. Emine Ün'ün annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Şişli'de özel bir hastanede tedavi gören Ün, annesinin yoğun bakımda olduğunu söylemişti. Annesi ile çekilmiş karesini paylaşan ve sevenlerinden dua isteyen Ün, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

"ANNEM HASARLI BİR CİĞER VE VÜCUDA SAHİP"
43 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yapmıştı. "Annem ile benim aşılarımız yapılmıştı. Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum.

Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde…"

"ÜZÜNTÜMÜN TARİFİ YOK"
"Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer malesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber Covid olduk..."

"Tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı. Ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün. Uzun uzun yazılacak bişey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok..."

"Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allahım anneciğime, bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberler: Emine Ün’ün annesi hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA