Emine Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde annesi ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Ünlü oyuncunun annesinden kötü haber geldi. Emine Ün'ün annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
"ANNEM HASARLI BİR CİĞER VE VÜCUDA SAHİP"
43 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yapmıştı. "Annem ile benim aşılarımız yapılmıştı. Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum.
"ÜZÜNTÜMÜN TARİFİ YOK"
"Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer malesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber Covid olduk..."
"Tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı. Ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün. Uzun uzun yazılacak bişey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok..."