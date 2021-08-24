Yemin dizisinin Azeri güzeli Yağmur Şahbazova anlattı: Türkiye oyunculuk açısından önümü açtı!

"Yemin" dizisinde 'Narin' karakterine hayat veren oyuncu Yağmur Şahbazova, Sabah TV'de Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Azerbaycan'dan Türkiye'ye geliş sürecinden bahseden Yağmur Şahbazova, rol aldığı dizisinden ve kendisiyle ilgili bilinmeyenlerden bahsetti. Burada ayrımcılık yapılmadığını anlatan oyuncu, konuyla ilgili gelen eleştirilere de yanıt verdi. İşte Yağmur Şahbazova'nın açıklamalarından satır başları…

-Öncelikle tiyatrocu bir annenin çocuğu olarak oyunculuk alanında eğitim aldığınızı duydum. Biraz oyunculuğa başlama sürecinizden bahsedebilir misiniz? Var mıydı aklınızda başka bir meslek, yönlendirme doğrultusunda mı oyunculuğu tercih ettiniz?

Küçüklüğümden beri sahnelerde kulislerde annemin yanında oldum oralarda büyüdüm ama hiç oyunculuk düşünmedim turizm işletmecilik okuyordum onu istiyordum modellik yaptım ama ailem de ben de hiç oyunculuk düşünmedik. Bir gün annem hastaydı onunla kulise gelmemi istedi ben de gittim. Yönetmen Nadir Diridağlı gördü beni "Yüzün ekrana yakışır oyuncu olmak ister misin?" dedi. Anneme baktım, bir şey demedi. Çocukken küçük oyunlarda yer aldım ama dizi film hiç düşünmemiştim.

Sonra yönetmen "Senin için bir dizide karakter yazacağım oynar mısın?" dedi, tamam dedim. Çünkü olursam yaparım diyordum, bir yerlere geleceğimi biliyordum içten içe. Çekimlere gittim her şey iyi gitti. Annem hep destekçimdi oyunculuğu ondan öğrendim. Hep bakardım ağlaması lazım nasıl yapacak diye…

ŞAKASINA DEMİŞTİM, GERÇEK OLDU

-Azerbaycan'dan Türkiye'ye… Mesleğinizi burada icra etmeyi istemenizin sebebi neydi?

4-5 yıl Azerbaycan'da çalıştım. Çevremdekiler, "Başvuru yapsana Türkiye'ye" diyorlardı. Annem "İstiyorsan başvursana" dedi bir gün. Ben de şakasına "Hayır anne ben gitmeyeceğim, onlar bana gelecek" dedim, gülüştük.

Bir gün başka bir senaryoya bakıyorduk Sevda Kayacı ile. Instagram'dan ulaşmaya çalışmışlar ulaşamamışlar. Bizim oyunculardan Melahat Abbasova var oyuncu çok severim kendisini, onun vesilesiyle bana ulaştılar. Kanal 7 için oyuncu istemişler. Deneme çekimlerine katıldım; görüştük konuştuk ve anlaştık. Şakasına dediğim "Ben değil, onlar bana gelecek" lafı gerçek oldu.

-Türkiye'de yaşamaya alıştınız mı? Zorlandığınız, özlem duyduğunuz oldu mu/oluyor mu?

Evet, alıştım. İlk geldiğimde kafam karışıktı, heyecanlıydım ama zamanla alıştım. Gitmeyi düşünmüyorum (gülüyor).