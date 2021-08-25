49’luk İclal Aydın’dan estetik itirafı! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyayı sallamıştı...

Verdiği kilolarla da bir dönem magazin gündemine gelen İclal Aydın, bu kez sosyal medya hesabından yaptırdığı estetikle ilgili açıklamalarla gündeme geldi. Ünlü güzel yıllara meydan okuyan güzelliğini "DNA Işıltısı" denen işlemle taçlandırdı. Makyajsız haliyle dikkat çeken İclal Aydın bir kez daha takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın'ın yıllara meydan okuyan güzelliği...

İCLAL AYDIN İTİRAF ETTİ!

Ünlü güzel geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "DNA ışıltısı" denen estetik işlemi yaptırdığını bildirirken öte yandan doktoruna teşekkür etti.

Makyajsız hallerini cesurca sosyal medyada paylaşan İclal Aydın 49 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartan haliyle dikkat çekti.

Aydın, daha önce de verdiği kilolarla dikkat çekmiş ve magazin gündeminde yeni görüntüsüyle çok konuşulmuştu.

Verdiği kilolarla ilgili açıklama yapan İclal Aydın, "Listem hep değişti. Gün içinde bile. Özlem'le sürekli haberleşiyorduk. Her yediğimden sonra bendeki etkisi ne oldu, nasıl oldu değerlendiriyorduk. Her insanın hakikaten farklı bir ritmi var. Ben mesela fena bir düzen insanıyım. Belirsizlik, dağınıklık ruhuma da bedenime de iyi gelmiyor. Hemen içe kapanmasına, kendini koruma pozisyonuna geçmesine neden oluyor."

"Eskiden öyleydi dediğimiz her şey her yeni yaşla değişiyor. Hep başka biri oluyoruz. Velhasıl genel kurallar, merak edilenler, örnek liste ve tarifler zaten canım Özlem Kunduracı ve Burçak Avcı 'nın kitabında var.Bu arada bizim hafifleme yolculuğumuz hala devam ediyor. Çünkü artık bu değişimi kalıcı hale getirmek için çalışacağız. Hepinize güzel bir gün diliyorum' notunu ekledi.