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Giriş Tarihi: 25.8.2021 16:25 Son Güncelleme: 25.8.2021 16:25

ABD’li şarkıcı Kanye West'ten flaş hamle! Resmi olarak değiştiriyor...

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ABD’li şarkıcı Kanye West’ten flaş hamle! Resmi olarak değiştiriyor...

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan, tam adı Kanye Omari West olan fakat Kanye West olarak tanınan ünlü şarkıcı, flaş bir hamlede bulundu. ABD’li şarkıcı Kanye West, resmi olarak adının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. Rap sanatçısının, ismini "Ye" olarak değiştirmek için mahkemeye başvurduğu bildirildi.

BBC'de yer alan haberde, Kanye West olarak tanınan 44 yaşındaki rap sanatçısının, ismini "Ye" olarak değiştirmek için mahkemeye başvurduğu bildirildi.

West'in, isim değişikliği başvurusunda bulunmasına, mahkeme belgelerinde "kişisel nedenleri" gerekçe gösterdiği kaydedildi.

West, 2018'de katıldığı bir radyo programında, "İncil'de en sık kullanılan kelimenin 'Ye' olduğuna inanıyorum ve 'sen' anlamına geliyor." açıklamasında bulunmuştu.

West, 3 yıl önce Twitter'dan yaptığı paylaşımda, resmi olarak Kanye West olarak bilindiğini ancak adının "Ye" olduğunu ifade etmişti.

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ABD’li şarkıcı Kanye West'ten flaş hamle! Resmi olarak değiştiriyor...
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