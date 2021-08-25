Aleyna Tilki süper minili ayna pozu ile hayran bıraktı! Aleyna Tilki’nin düzgün fiziğine övgüler yağdı...

Küçük yaşta şöhrete kavuşan ve ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı "Sır"ı hayranlarının beğenisine sundu.

"Sır" şarkısının klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki, şarkısının başarısını Instagram'dan kutladı.

Süper minili ayna pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Tilki, kendine hayran bıraktı.

Sesinin yanı sıra düzgün fiziği ile de mest eden genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye takipçilerinden beğeni yağdı.

İşte Aleyna Tilki'nin siyah minisi ile yaptığı o paylaşım...