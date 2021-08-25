Haberler Günaydın Haberleri Aleyna Tilki süper minili ayna pozu ile hayran bıraktı! Aleyna Tilki'nin düzgün fiziğine övgüler yağdı...
Giriş Tarihi: 25.8.2021 15:36 Son Güncelleme: 25.8.2021 15:36

Aleyna Tilki süper minili ayna pozu ile hayran bıraktı! Aleyna Tilki'nin düzgün fiziğine övgüler yağdı...

Aleyna Tilki süper minili ayna pozu ile hayran bıraktı! Aleyna Tilki’nin düzgün fiziğine övgüler yağdı...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı "Sır"ı hayranlarının beğenisine sundu. Yayınlandığı günden beri müzik listelerinin zirvesinden düşmeyen şarkısıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki, başarısını sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kutladı. Süper mini etekli ayna pozu ile sosyal medyayı sallayan Tilki, heyecanını takipçileriyle paylaştı. Güzel şarkıcının "Trendlerde hala zirvedeyiz" sözleriyle yaptığı paylaşım, büyük ilgi gördü. Aleyna Tilki düzgün fiziği ile beğenileri topladı...

Küçük yaşta şöhrete kavuşan ve ünlü olduğu ilk günden itibaren dünya starı olacağını dile getiren Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı "Sır"ı hayranlarının beğenisine sundu.

"Sır" şarkısının klibi ile sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki, şarkısının başarısını Instagram'dan kutladı.

Süper minili ayna pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Tilki, kendine hayran bıraktı.

Sesinin yanı sıra düzgün fiziği ile de mest eden genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye takipçilerinden beğeni yağdı.

İşte Aleyna Tilki'nin siyah minisi ile yaptığı o paylaşım...

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Aleyna Tilki süper minili ayna pozu ile hayran bıraktı! Aleyna Tilki'nin düzgün fiziğine övgüler yağdı...
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