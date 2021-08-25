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Giriş Tarihi: 25.8.2021 08:43 Son Güncelleme: 25.8.2021 08:49

Aziz Yıldırım'dan Deniz Akkaya açıklaması: Hakkımda ahlak dışı bir yalan söyledi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Aziz Yıldırım’dan Deniz Akkaya açıklaması: Hakkımda ahlak dışı bir yalan söyledi

Deniz Akkaya, katıldığı bir televizyon programında Bahar Candan’ın Aziz Yıldırım’la beraber olduğunu ima etti. “Akkaya hakkımda ahlak dışı bir yalan söyledi” diyen Yıldırım, ‘sesli, yazılı ve görüntülü bir iletiyle hakaret’ suçundan Akkaya’ya dava açılmasını talep etti.

Selin Ciğerci ile aralarındaki davada hakkında verilen 3 aylık tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle zorlama hapis cezası alan Deniz Akkaya'nın başı yine dertte. Akkaya, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında Bahar-Nihal Candan kardeşlerle ilgili iddialarda bulundu.

"AHLAK DIŞI BİR YALANDAN İBARET"

Bahar Candan'ın bir süre önce 'Para bitti aşk bitti' diyerek hangi konudan bahsettiğini açıklayan Akkaya, Candan'ın Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte olduğunu ima etti. Bu iddiaların ardından Aziz Yıldırım, avukatı aracılığıyla Akkaya'dan şikayetçi oldu.

"Kahkahalarla onur ve şerefim rencide edildi" diyen Yıldırım'ın dilekçesinde; Akkaya'nın, özel hayatına, onur, şeref ve saygınlığına, aile birliğine zarar veren ağır bir saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. Şikayete konu olan sözlerin ahlak dışı bir yalandan ibaret olduğu vurgulandı.

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Aziz Yıldırım'dan Deniz Akkaya açıklaması: Hakkımda ahlak dışı bir yalan söyledi
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