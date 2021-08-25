Aziz Yıldırım’dan Deniz Akkaya açıklaması: Hakkımda ahlak dışı bir yalan söyledi

Selin Ciğerci ile aralarındaki davada hakkında verilen 3 aylık tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle zorlama hapis cezası alan Deniz Akkaya'nın başı yine dertte. Akkaya, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında Bahar-Nihal Candan kardeşlerle ilgili iddialarda bulundu.