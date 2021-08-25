Deniz Akkaya’ya bir darbe de Aziz Yıldırım’dan!

"Söylemezsem Olmaz" adlı magazin programına konuk olan Akkaya, son günlerde sık sık gündeme gelen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili iddialarda bulunmuştu. Bahar Candan'ın bir süre önce 'Para bitti aşk bitti' diyerek neyden bahsettiğini açıklayan Akkaya, Bahar Candan'ın Yıldırım'la birlikte olduğunu ima etti.
Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddiaların ardından Yıldırım, avukatı aracılığıyla Akkaya'dan şikayetçi oldu. Savcılığa iletilen şikayet dilekçesinde şüpheli Akkaya ve program yorumcularının kişilerin anayasal olarak koruma altına alınan özel hayatlarını dikkate almadan onur ve şereflerini rencide edecek şekilde kahkahalar eşliğinde ifade ettikleri söylendi.
AHLAK DIŞI İDDİALAR
Şüpheli Akkaya'nın Yıldırım'la ilgili beyanlarının yalan olduğunun belirtildiği dilekçede, şüphelinin Yıldırım'ın özel hayatına, onur, şeref ve saygınlığına, aile birliğine ağır ve haksız bir saldırı gerçekleştirdiği açıklandı. Şikayete konu olan ifadelerin insani herhangi bir değer taşımadığı ve ahlak dışı bir yalandan ibaret olduğu vurgulandı.
SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN BOMBA
Aynı zamanda dilekçede, şüphelinin iddiaları sonrası Yıldırım'ın toplum önünde olumsuz ve haksız bir imajının oluştuğu, şikayete konu açıklamaların sosyal medyada hızla yayılmasından dolayı Türkiye'de geniş kitlelerce bu durumun duyulduğu ve Yıldırım'ın mağduriyetinin arttığı anlatıldı.
'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'
Şikayete konu sözlerin 'ifade özgürlüğü' adı altında değerlendirilemeyeceğinin açıklandığı dilekçede 'Şüpheli bu eylemini ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalında yapmak suretiyle de hakaret suçunun nitelikli halini işlemiştir. Bireylerin kişilik haklarına ve değerlerine pervasızca saldıran şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.