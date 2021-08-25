Estetikle bambaşka birine dönüşen Azeri kızı Günel Zeynalova’nın tatil pozları olay oldu! Değişimiyle ağızları açık bıraktı...

13 yaşında şöhreti yakalayan Azeri kızı Günel, İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenmişti. Azeri kızı Günel Zeynalova, şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı.

Azeri kızı Günel Zeynalova aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız.

Günel Zeynalova geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Azeri kızı Günel "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söylemişti.

Estetiğe doymayan Azeri Kızı Günel Zeynalova, şimdilerde Alaçatı'da tatil yapıyor. Tatilden karelerini de hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte tatil kareleriyle dikkat çeken Günel Zeynalova'nın inanılmaz değişimi...