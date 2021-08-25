Haberler Günaydın Haberleri Estetikle bambaşka birine dönüşen Azeri kızı Günel Zeynalova'nın tatil pozları olay oldu! Değişimiyle ağızları açık bıraktı...
Giriş Tarihi: 25.8.2021 16:59 Son Güncelleme: 25.8.2021 17:03

Estetikle bambaşka birine dönüşen Azeri kızı Günel Zeynalova'nın tatil pozları olay oldu! Değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Estetikle bambaşka birine dönüşen Azeri kızı Günel Zeynalova’nın tatil pozları olay oldu! Değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Henüz 13 yaşındayken şöhretin kapılarını aralayan Azeri kızı Günel, İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenmişti. Şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı olan Günel Zeynalova, aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki, onu şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. Birçok kez estetik operasyon geçiren Günel Zeynalova, uğradığı değişim sonrası takipçileri tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı. Günel, "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini açıklamıştı. Estetiğe doymayan Azeri Kızı Günel Zeynalova, son fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Zeynalova'ya takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni yağdı...

13 yaşında şöhreti yakalayan Azeri kızı Günel, İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenmişti. Azeri kızı Günel Zeynalova, şimdilerde başarılı bir ses sanatçısı.

Azeri kızı Günel Zeynalova aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız.

Günel Zeynalova geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Azeri kızı Günel "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söylemişti.

Estetiğe doymayan Azeri Kızı Günel Zeynalova, şimdilerde Alaçatı'da tatil yapıyor. Tatilden karelerini de hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte tatil kareleriyle dikkat çeken Günel Zeynalova'nın inanılmaz değişimi...

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Estetikle bambaşka birine dönüşen Azeri kızı Günel Zeynalova'nın tatil pozları olay oldu! Değişimiyle ağızları açık bıraktı...
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