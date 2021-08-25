Görenleri hayran bırakan bu bebek şimdi çok ünlü! Neslihan Atagül masum bakışlarını hiç kaybetmemiş!

Güzelliğiyle adından söz ettiren Neslihan Atagül'ün çocukluk fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Atagül, bilindiği üzere son dönemde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sonrası Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun çocukluk halleri "masum bakışlarını hiç kaybetmemiş" dedirtti.

Özel hayatı ile merak edilen isimlerden olan Neslihan Atagül'ün çocukluk yıllarına ait fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. Takipçileri "Bakışları hiç değişmemiş" demeden edemedi.

Geçtiğimiz günlerde -Serra Arıtürk ile sosyal medyada canlı yayın açan Kadir Doğulu, hareketleri ile hayranlarından tepki görmüştü. Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sosyal medyada olay yaratırken Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu iddia edilmişti ki, çift Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Eşi Kadir Doğulu ile görüntülenen Neslihan Atagül, iddialarla ilgili sessizliğini böylece bozdu.

Eşi Kadir Doğulu ve partnerinin samimi videosunu normal karşılayan başarılı oyuncu, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün iyi bir ikili olduğunu diziyi de merakla izlediğini söyledi. Ve böylece kıskançlık iddialarını yalanlamış oldu.