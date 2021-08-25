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Giriş Tarihi: 25.8.2021 16:06

Görenleri hayran bırakan bu bebek şimdi çok ünlü! Neslihan Atagül masum bakışlarını hiç kaybetmemiş!

Görenleri hayran bırakan bu bebek şimdi çok ünlü! Neslihan Atagül masum bakışlarını hiç kaybetmemiş!

Fotoğraftaki bu miniği tanıdınız mı? Geçirgen Bağırsak Sendromu hastalığına yakalanmasının ardından rol aldığı diziden ayrılan ve ekranlara ara veren Neslihan Atagül’ün çocukluk fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. Şimdilerin ünlü güzeli, çocukluğundaki masum bakışlarını asla kaybetmemiş. Evet yanlış duymadınız bu miniğin adı Neslihan Atagül. İşte son dönemde eşi Kadir Doğulu’nun partnerini kıskandığı yöndeki iddialarla gündeme gelen güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün büyük değişimi...

Güzelliğiyle adından söz ettiren Neslihan Atagül'ün çocukluk fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Atagül, bilindiği üzere son dönemde Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sonrası Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun çocukluk halleri "masum bakışlarını hiç kaybetmemiş" dedirtti.

Masum bakışları hiç değişmemiş! Sosyal medyanın konuştuğu bu bebek şimdilerde çok güzel bir oyuncu!

Özel hayatı ile merak edilen isimlerden olan Neslihan Atagül'ün çocukluk yıllarına ait fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü. Takipçileri "Bakışları hiç değişmemiş" demeden edemedi.

Masum bakışları hiç değişmemiş! Sosyal medyanın konuştuğu bu bebek şimdilerde çok güzel bir oyuncu!

Geçtiğimiz günlerde -Serra Arıtürk ile sosyal medyada canlı yayın açan Kadir Doğulu, hareketleri ile hayranlarından tepki görmüştü. Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sosyal medyada olay yaratırken Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu iddia edilmişti ki, çift Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Neslihan Atagül sessizliğini bozdu! Eşi Kadir Doğulu’nun partneri Serra Arıtürk ile yakınlığı Neslihan Atagül’ü rahatsız mı etti?

Eşi Kadir Doğulu ile görüntülenen Neslihan Atagül, iddialarla ilgili sessizliğini böylece bozdu.

Eşi Kadir Doğulu ve partnerinin samimi videosunu normal karşılayan başarılı oyuncu, Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün iyi bir ikili olduğunu diziyi de merakla izlediğini söyledi. Ve böylece kıskançlık iddialarını yalanlamış oldu.

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Görenleri hayran bırakan bu bebek şimdi çok ünlü! Neslihan Atagül masum bakışlarını hiç kaybetmemiş!
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