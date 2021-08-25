‘Hakkımda ahlak dışı yalan söyleyen Akkaya cezalandırılmalı!

Selin Ciğerci
ile aralarındaki davada hakkında verilen 3 aylık tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle zorlama hapis cezası alan Deniz Akkaya
'nın başı yine dertte.
'ONURUM ZEDELENDİ'
Akkaya, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında Bahar
-Nihal Candan
kardeşlerle ilgili iddialarda bulundu. Bahar Candan
'ın bir süre önce 'Para bitti aşk bitti' diyerek hangi konudan bahsettiğini açıklayan Akkaya, Candan'ın Fenerbahçe
'nin eski başkanı Aziz Yıldırım
'la birlikte olduğunu ima etti. Bu iddiaların ardından Aziz Yıldırım, avukatı aracılığıyla Akkaya'dan şikayetçi oldu. "Kahkahalarla onur ve şerefim rencide edildi" diyen Yıldırım'ın dilekçesinde; Akkaya'nın, özel hayatına, onur, şeref ve saygınlığına, aile birliğine zarar veren ağır bir saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. Şikayete konu olan sözlerin ahlak dışı bir yalandan ibaret olduğu vurgulandı.
'SÖZLER İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPMASINDA DEĞİL
ŞİKAYETE konu sözlerin 'ifade özgürlüğü' adı altında değerlendirilemeyeceğinin açıklandığı dilekçede şu sözlere yer verildi: "Şüpheli bu eylemini ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalında yapmak suretiyle de hakaret suçunun nitelikli halini işlemiştir. Bireylerin kişilik haklarına ve değerlerine pervasızca saldıran şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz."