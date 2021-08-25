Harbiye’de ışın kılıçları savruldu

TURKCELL Platinum İstanbul Night Flight 2021 konserleri önceki akşam Harbiye Cemal Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen Star Track Symphony Orchestra konseriyle başladı. Gecede Hakan Şensoy yönetimindeki senfoni orkestrası izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. 60 kişilik orkestra, her biri kült olmuş Star Wars, Gladiator, James Bond, Karayip Korsanları, Süperman ve Hayat Güzeldir gibi filmlerin unutulmaz müziklerini çaldı. Darth Vader'in orkestranın yönetimini ele geçirdiği, ışın kılıçlarının savrulduğu konsere, Star Wars hayranları büyük ilgi gösterdi.